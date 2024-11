Instagram introduce la función de “compartir ubicación”: ¿Cómo funciona?

Instagram está lanzando varias nuevas funciones que buscan que la experiencia con la app sea más dinámica y segura. Entre estas novedades novedades, destaca la posibilidad de compartir ubicación en tiempo real a través de mensajes directos, una herramienta que pareciera ser ser especialmente útil para encuentros, eventos y reuniones.

Esta actualización, junto a nuevas funcionalidades como paquetes de stickers, apodos y ajustes en las cuentas de adolescentes, está marcando el nuevo enfoque dela app, que está yendo hacia la conectividad y seguridad.

Comparte tu ubicación en Instagram con tus amigos

La nueva función de Instagram para compartir ubicación en mensajes directos te permite mostrar exactamente dónde estás en tiempo real durante un máximo de una hora. ¿Vas tarde a una reunión o necesitas guiar a alguien a un punto de encuentro? Ahora puedes enviarles tu ubicación directamente en el chat y evitar los clásicos “¿dónde estás? ¡No te veo!”.

Lo mejor es que esta herramienta es privada: puedes compartir tu ubicación con un solo amigo o en un chat grupal, sin que medio mundo sepa dónde estás. Además, no tendrás un mapa general tipo “todo el mundo te está viendo”, como en SnapMap, así que puedes sentirte tranquilo. Por cierto, la función está desactivada por defecto, así que solo se activará cuando tú lo decidas.

Ahora mismo, está disponible en algunos países, pero no tenemos claridad aún de cuáles son. Paciencia.

Apodos, stickers y personalización a tope

Por otro lado, Instagram quiere que te sientas en confianza, y por eso ahora puedes asignar apodos a tus amigos en los chats. Desde nombres cariñosos hasta apodos graciosos, las posibilidades son infinitas. ¿No te gusta lo que te han puesto? No te preocupes, puedes desactivar la función para que nadie más juegue con tu identidad (al menos en Instagram).

También han llegado 17 nuevos paquetes de stickers con más de 300 opciones para animar tus chats. Ahora puedes marcar tus stickers favoritos, reutilizarlos y hasta crear los tuyos con herramientas de recorte o inteligencia artificial. Básicamente, tus mensajes ahora pueden ser un espectáculo visual.

Adolescentes más seguros y chats más accesibles

Estas novedades se suman a las medidas de seguridad que la app ha renovado, con cuentas privadas por defecto, restricciones en contenido delicado y recordatorios de uso responsable, como alertas para salir de Instagram si pasan demasiado tiempo en ella. También activaron el modo descanso nocturno, donde las notificaciones se apagan y los adolescentes pueden disfrutar de una noche tranquila.

Por si fuera poco, Instagram está probando mover el ícono de mensajes directos al centro inferior de la pantalla, porque, según Adam Mosseri, los chats están ganando popularidad sobre las publicaciones en el feed.

En resumen, quieren ponértelo más fácil para que chatees y, de paso, uses todas estas novedades. Con funciones como compartir ubicación en vivo, apodos y stickers, Instagram está convirtiéndose en el copiloto perfecto para tus aventuras diarias. Eso sí, si llegas tarde ahora, ya no puedes culpar a la “mala señal” o al “no te vi”. ¡Más vale que uses esta función sabiamente!