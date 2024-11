Cómo usar Gemini en Google Home: la inteligencia artificial ahora en tu smart hogar

Las casas inteligentes han sido una tendencia que ha venido en aumento desde hace ya unos años, desde focos, cerraduras y mucho más estando todo conectado y en movimiento gracias a comandos de voz. Google Home básicamente interconecta a todo tu hogar en un solo dispositivo y ahora, por si no pareciera lo suficientemente futurista, Gemini, la inteligencia artificial de Google ha llegado con una nueva actualización para ser ese compañero que nunca se vaya de tu casa.

Un poco más de IQ a las ya de por sí casas inteligentes

En resumen, con esta actualización Gemini promete que tu casa inteligente será todavía más lista. Serán esos ojos o ese asistente en los momentos en los que no estés. No solo controlará tus cámaras si no que podrás consultarle lo que ella ya vio por ti. Ahora no solo podrás dar comandos para activar ciertas cosas, si no que serás capaz de automatizarlas.

¿Los comandos de voz no son suficientes? Entonces tendrás el control en la palma de tu mano ya que apoyado por la inteligencia artificial podrás controlar Google Home desde las tabletas Pixel o cualquier dispositivo Android.

En una casa no solo vive una persona e incluso, si ese es el caso, todos reciben una visita de vez en cuando. Gracias a la conectividad dentro de la app mediante inteligencia artificial, podrás compartir el control de Google Home a las personas que más confianza le tengas.

Así puedes activar esta nueva función

Cabe señalar que esta función aún se encuentra en fase beta, por lo que es necesario unirse al programa de pruebas de Google. Este proceso se realiza a través de la aplicación de Google Home, accediendo a la sección de “Ajustes” y luego a “Vista Previa Pública”. Ya en el programa cabe mencionar y no dejar como obviedad el contar con un dispositivo Android, pues esta funcionalidad no está disponible para iOS. Ya por último y cumplidos estos pasos, se debe tener instalada la aplicación de Gemini para poder configurarla como asistente de voz por defecto y activar la extensión de Google Home desde Gemini.

Una vez logrado lo anterior, estás listo para llevar al siguiente nivel a tu casa inteligente.