Conoce más de Balatro | El nominado a GOTY que pocos veían venir

El 2024 está por terminar y con ello, ya tenemos la lista de los mejores videojuegos del año. Si bien hay videojuegos cantados que desde su salida todos sabíamos que estarían nominados, también hay grandes sorpresas como la de LocalThunk, un pequeño estudio independiente creador de: Balatro. Este roguelike de póquer, con una estética pixelada y una jugabilidad adictiva, es uno de los títulos más sorprendentes de 2024 y no suficiente con ello, un gran contendiente en varias categoría incluyendo el premio al Juego del Año en los The Game Awards.

En los juegos de celulares también hay calidad

Con críticas extremadamente positivas en las diversas plataformas donde está disponible, Balatro ha cautivado a jugadores de todo el mundo gracias a su original combinación de mecánicas de juego de cartas y elementos roguelike. La posibilidad de crear sinergias únicas entre las cartas y la aleatoriedad de cada partida garantizan una experiencia siempre fresca y desafiante.

Su trascendencia llega a consecuencia de la influencia por clásicos del género como The Binding of Isaac y Slay the Spire, Balatro ofrece una propuesta única y adictiva. Los jugadores comenzarán cada partida con un mazo básico y deberán ir desbloqueando nuevas cartas y habilidades para enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos.

La mecánica central del juego es sencilla y gira en torno al póquer. En cada partida deberán apostar fichas y formar las mejores manos para ganar cada ronda. Sin embargo, la aleatoriedad propia de los roguelikes le agrega una capa de complejidad que introduce elementos de sorpresa y estrategia, obligando a los jugadores a adaptarse constantemente a las situaciones cambiantes.

Si bien hay grandes competidores para el premio al Juego del Año, es innegable el impacto de Balatro en la industria. Este pequeño gran juego ha demostrado que la creatividad y la pasión pueden dar lugar a experiencias de juego inolvidables.