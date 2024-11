Cuando tecnología y reutilización convergen: la propuesta de CircularTec de Latinoamérica a Australia

La economía circular plantea la optimización de los recursos para cuidar el medioambiente. Es un espacio donde la tecnología y las prácticas de reciclaje convergen para potenciar acciones que salvan a nuestro planeta. Desde un punto de vista económico, aporta a la eficiencia y reduce los costos, con un resultado 360° de equilibrio sustentable en distintos ámbitos.

PUBLICIDAD

Desde hace algún tiempo, hemos seguido el actual de CircularTec en América Latina frente a este temática, aprendiendo, por ejemplo, como muchas de estas medidas efectivas pueden ser aplicadas a la minería, para lograr una actividad que a la vez minimice su impacto ambiental. Pues ahora esa experiencia latinoamericana, se está exportando a Australia.

Oficina Sustentable Los pequeños cambios pueden generar un gran impacto en el medio ambiente y en tu negocio. Aquí unos consejos para transformar tu oficina en un modelo de sustentabilidad (Freepik)

En una serie de encuentros estratégicos, CircularTec exploró oportunidades de colaboración en tecnología, innovación y economía circular en Australia, incluyendo reuniones con universidades y empresas mineras en uno de los eventos internacionales más importantes del rubro, IMARC.

La transición a la economía circular: tecnología y buenas decisiones

Con el objetivo de fortalecer vínculos y compartir experiencias en torno a la minería responsable y sostenible, y la transición hacia la economía circular, CircularTec realizó una gira por Australia durante el mes de octubre. La visita incluyó encuentros en la University of Queensland, la University of Technology Sydney (UTS) y la University of New South Wales (UNSW Sydney).

El sol se pone tras una turbina eólica en la isla griega de Tilos, en el mar Egeo, 9 de mayo de 2022. Al decidir dónde ensayar la tecnología verde, el gobierno griego eligió el punto más remoto del mapa, la pequeña Tilos. La electricidad, los servic (Thanassis Stavrakis/AP)

La comitiva, liderada por su director ejecutivo, Andreé Henríquez, tuvo además una participación activa en la International Mining and Resources Conference (IMARC), el mayor evento de minería en Australia, donde sostuvieron reuniones con líderes y empresas globales del sector. Dentro de los hitos, se destaca que el 28 de octubre, CircularTec fue invitado al seminario internacional “Advancing Responsible Minerals for the Energy Transition” en la University of Technology Sydney. Organizado por el Institute for Sustainable Futures, con el apoyo del Future Battery Industries Cooperative Research Centre, el encuentro abordó temas cruciales para la transición energética en el contexto de la minería responsable.

Henríquez formó parte del panel “Responsibility Across the Value Chain”, donde se discutieron aspectos fundamentales como la trazabilidad, la circularidad y el análisis de ciclo de vida, claves para construir una cadena de valor más sostenible.

Gemini IA - Economía circular y tech

También tuvieron presencia en IMARC, la conferencia de minería más relevante de Australia, asi como también se presentaron en la University of New South Wales, donde CircularTec fue invitado a un encuentro liderado por Lisa Zamberlan, Pro Vice-Chancellor International de la UNSW Office of Global Affairs.

Los encuentros en Australia permitieron no sólo el intercambio de conocimientos, sino también la creación de redes con líderes y expertos internacionales que comparten la visión de una economía circular y una minería más responsable. El liderazgo en sostenibilidad y tecnología de vanguardia está presente desde latinoamérica al mundo.