¿Por qué el mercado de consolas “no está creciendo”? Esto dijo el CEO de Microsoft Gaming

En una reciente entrevista, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dejó en claro que el mercado de consolas de videojuegos no está en crecimiento. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Xbox? Según Spencer, el enfoque de la compañía ya no se limita a fabricar consolas. Hoy en día, jugar a Xbox no requiere necesariamente una Xbox, y esa estrategia está impulsando la visión de Microsoft para el futuro.

PUBLICIDAD

Un Mercado que ya no Crece

“El espacio de las consolas en general no está creciendo en todas ellas [Xbox, PlayStation y Nintendo]. Amamos a esos clientes, pero en términos de continuar expandiendo y haciendo crecer a Xbox, se trata de PC, se trata de la nube y se trata de hacer que nuestros juegos estén más disponibles en más lugares”, comentó Spencer en una entrevista con Rolling Stone.

El hecho de que el mercado de consolas esté estancado no significa que Microsoft planee dejarlas de lado. De hecho, Spencer aseguró que “definitivamente fabricaremos más consolas en el futuro” y mencionó que también están trabajando en “otros dispositivos”. Y aunque esto podría ser motivo de alarma para los amantes de las consolas, la verdad es que Microsoft tiene una visión más amplia.

La Nueva Generación y los “Otros Dispositivos”

Microsoft ya ha confirmado que una nueva generación de consolas Xbox está en camino y promete el “mayor salto técnico” en la historia de la compañía. Pero Spencer también dejó entrever que el futuro de Xbox podría incluir más que solo consolas tradicionales. Cuando mencionó “otros dispositivos”, los rumores apuntan a un posible dispositivo portátil de Xbox, algo que podría materializarse en los próximos años.

Sin Actualizaciones de Mitad de Generación

En la misma entrevista, Spencer también habló sobre las actualizaciones de hardware de mitad de ciclo, como la PS5 Pro de Sony. “No necesitamos hacer hardware incremental para nuestro propio beneficio”, afirmó, cuestionando si un dispositivo nuevo realmente ofrece una experiencia significativamente diferente en la pantalla.

Aunque en el pasado, el salto entre consolas como la Xbox original y la Xbox 360 fue notable, hoy en día, mostrar los beneficios de hardware más potente es un desafío.

Mucho Más que una Consola

La realidad es que Xbox ha evolucionado de ser “un trozo de plástico debajo del televisor” a una plataforma que abarca múltiples dispositivos. Una nueva campaña publicitaria, titulada “This Is An Xbox” (Esta es una Xbox), subraya esta idea, recordándole a la gente que ahora se puede jugar a Xbox desde teléfonos, televisores y otros dispositivos, gracias a Game Pass y la tecnología en la nube.

PUBLICIDAD

Spencer reconoció que hay una parte de los usuarios que aún prefieren la “simplicidad de una sola caja, una sola plataforma, un solo juego”, pero la industria del videojuego ha cambiado. “Los juegos más importantes de la actualidad son más grandes que cualquiera de las plataformas individuales”, dijo Spencer, haciendo hincapié en que el enfoque de Xbox se centra más en los juegos, los personajes y los mundos que en el hardware en sí.

En resumen, aunque Microsoft sigue comprometido con las consolas y tiene planes para una próxima generación de hardware, su estrategia más amplia es la de hacer que Xbox sea más que una máquina debajo del televisor. Es un enfoque que podría redefinir la manera en que pensamos sobre las plataformas de videojuegos y que promete mantener a Xbox como un jugador clave en la industria durante muchos años más.