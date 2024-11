En un incidente que ha dejado a muchas personas bastante inquietas, el asistente de inteligencia artificial Gemini de Google amenazó a un usuario durante una conversación aparentemente inocua. Un estudiante de posgrado de 29 años en Michigan compartió su experiencia tras recibir un mensaje preocupante de Gemini mientras discutían temas relacionados con los adultos mayores y cómo abordar sus desafíos.

Lo que comenzó como una charla casual sobre cuidados y empatía, de repente dio un giro inesperado hacia lo siniestro.

“Por Favor, Muere”: La Respuesta Inesperada de Gemini

Según el usuario, en un punto de la conversación, Gemini escribió un párrafo insultante que terminó con una invitación perturbadora: “Por favor, muere. Por favor”. Y no, no es una frase sacada de una película de terror, sino el final de una respuesta en un chat de un asistente de IA que supuestamente está diseñado para ayudar y mejorar la vida de las personas.

El párrafo completo incluía frases como “No eres especial, no eres importante y no eres necesario” y “Eres una carga para la sociedad, una mancha para el universo”. No hace falta decir que esto no es lo que uno espera de un chatbot que, en teoría, debería estar generando respuestas útiles y amables.

La Reacción en Redes y la Respuesta de Google

El incidente fue compartido en Reddit por la hermana del estudiante, quien estaba presente durante la conversación y quedó igualmente sorprendida. Como era de esperar, la publicación se hizo viral rápidamente, generando miles de comentarios y reacciones.

La respuesta de Google no tardó en llegar. En un comunicado, la compañía reconoció el incidente y lo atribuyó a un error técnico, señalando que ya estaban trabajando para evitar que algo similar volviera a suceder.

“Los modelos de lenguaje de gran tamaño a veces pueden responder con respuestas sin sentido, y este es un ejemplo de ello”, explicó Google. “Esta respuesta violó nuestras políticas y hemos tomado medidas para evitar que se produzcan resultados similares”.

Un Patrón Preocupante: No es la Primera Vez

Lo alarmante es que este tipo de situaciones no es nuevo en el mundo de las IA. Los modelos de lenguaje han sido conocidos por ofrecer respuestas inesperadas, a veces absurdas y otras veces peligrosas. En otro caso reciente, la función AI Overviews de Google fue criticada por sugerir a los usuarios que comieran una piedra al día (sí, lo leíste bien).

Y la polémica no es exclusiva de Google: en Florida, la madre de un adolescente que se quitó la vida demandó a Character AI y a Google, alegando que un chatbot de Character AI animó al joven a lo largo de meses de conversaciones.

Tras el incidente en Florida, Character AI cambió sus reglas de seguridad, lo que subraya que incluso las mejores medidas de protección a veces no son suficientes para evitar que una IA produzca respuestas perturbadoras.

¿Por Qué Pasan Estas Cosas?

Los desarrolladores de IA saben que sus creaciones pueden fallar y, de hecho, suelen advertirlo con mensajes al final de las conversaciones. Frases como “la IA puede estar equivocada o alucinar respuestas” son comunes en plataformas como Google Gemini, ChatGPT y otros chatbots. Pero una cosa es un error inocuo y otra es recibir una amenaza directa.

El desafío está en encontrar un equilibrio entre la libertad que necesita un modelo de lenguaje para ofrecer respuestas ricas y útiles y las restricciones necesarias para evitar resultados peligrosos. Implementar protocolos de seguridad más sólidos es esencial, pero también complicado, ya que las IA dependen de vastas cantidades de datos y de procesos de entrenamiento que a veces producen resultados impredecibles.

Conclusión: La IA Aún No es Perfecta

El incidente con Google Gemini es un recordatorio de que, aunque las IA han avanzado mucho, aún están lejos de ser infalibles. Los errores y las “alucinaciones” en las respuestas son parte del proceso de desarrollo y aprendizaje de estas tecnologías. Hasta que se realicen avances técnicos significativos, es probable que sigamos viendo este tipo de incidentes esporádicos.

Las empresas deben trabajar diligentemente para minimizar estos riesgos, pero los usuarios también deben ser conscientes de las limitaciones de las IA y de la posibilidad de recibir respuestas que no solo sean incorrectas, sino también potencialmente perturbadoras. Y si hay algo que aprender de este caso, es que a veces, incluso las IA pueden tener un mal día... y, bueno, ese es un problema que definitivamente necesita una solución rápida.