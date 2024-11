Amazon se mete de lleno en el desarrollo de chips con IA para destronar a Nvidia

Cuando alguien escucha el nombre “Nvidia”, es casi inevitable pensar en videojuegos y gráficos de alta calidad, ¿verdad? Sin embargo, hay más detrás de la historia, mucho más. Resulta que la inteligencia artificial se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de Nvidia, generando impresionantes 30 mil millones de dólares en ingresos solo en el segundo trimestre, dejando atrás los modestos 2.88 mil millones que provienen de los videojuegos.

Pero atención, porque en esta jungla de la IA, se escucha el rugido de un gigante: Amazon.

Amazon: No Solo de Ofertas Vive la Bestia

Es cierto, Amazon no se queda atrás cuando de IA se trata. Y no, no estamos hablando de su robot Rufus, ese que lanza ofertas a diestra y siniestra. La compañía de Jeff Bezos ha dejado claro que no solo está interesada en despachos rápidos y suscripciones Prime, sino también en entrar a lo grande en el negocio de los chips de IA.

Según reportes del Financial Times, Amazon está tomando medidas para reducir su dependencia de Nvidia y darle un nuevo uso a su creciente pila de inversiones en semiconductores.

Annapurna Labs y el Chip Trainium 2: La Carta Secreta de Amazon

Entonces, ¿en qué está invirtiendo Amazon su dinero exactamente? La respuesta es Annapurna Labs, una empresa que adquirió en 2015 por 350 millones de dólares. Juntos, han estado trabajando en un chip llamado “Trainium 2″, diseñado para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Y ojo, que no estamos hablando de un proyecto futuro lejano; los chips ya están en la fase de pruebas, gracias a Anthropic, una startup respaldada por Amazon con una inversión nada despreciable de 4 mil millones de dólares.

El nombre “Trainium” suena a algo que uno podría encontrar en una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero, bromas aparte, su función es clara: entrenar modelos de IA. Y si bien suena bien en teoría, la clave será ver qué tan bien funciona en comparación con los gigantes de Nvidia.

Inferentia: El Hermano Menor con Grandes Aspiraciones

Por si fuera poco, Amazon no se detiene en un solo chip. También tiene en la manga la línea de chips “Inferentia”, que la compañía asegura es un 40% más rentable cuando se trata de la inferencia de respuestas de IA. Y antes de que alguien se pregunte, sí, el nombre significa “inferencia” en latín. Y aunque los chips no vengan acompañados de una banda sonora de película de terror italiana, parece que tienen potencial.

Solo esperemos que no sigan la secuencia con nombres como “Suspiria” o “Lacrimosa”, a menos que quieran que Dario Argento haga su debut en la tecnología.

Competencia en el Océano de la IA

Claro, Amazon no es la única en este juego de tronos tecnológico. Microsoft y Meta también están trabajando en sus propios chips de IA, con la esperanza de destronar a Nvidia. La competencia ya ha comenzado a hacer olas en la industria, y es probable que otros gigantes tecnológicos se sumen a la carrera, lo que podría cambiar las reglas del juego en un abrir y cerrar de ojos.

¿Una Burbuja a Punto de Estallar?

Mientras todo el mundo se pelea por una porción del pastel de la IA, queda la pregunta: ¿es todo esto sostenible? La IA ha sido un motor de ingresos masivo para Nvidia, y no es de extrañar que otras empresas quieran su parte del botín. Pero no todo son rosas. Sam Altman, cofundador de OpenAI, ha mencionado que el aprendizaje de modelos a gran escala podría estar acercándose a una meseta.

¿Podría significar esto que la fiebre de la IA está a punto de enfriarse? Solo el tiempo dirá si esta carrera de chips es una inversión sabia o si terminará siendo solo otro episodio en el teatro de la tecnología.