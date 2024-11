Las aplicaciones de Android dejarán de funcionar en Windows 11 I ¿Cuándo ocurrirá?

Allá por 2021, cuando Microsoft anunció Windows 11, una de las funciones que más llamaron la atención fue el Subsistema de Windows para Android (WSA). Esta joya tecnológica, lanzada oficialmente en 2022, permitía a los usuarios correr aplicaciones de Android directamente en sus PCs con Windows 11, abriendo un mundo de posibilidades. Pero como todo lo bueno, parece que llegó su hora de decir adiós.

La Despedida: Amazon Appstore También Tiene Fecha de Caducidad

El 5 de marzo de 2024, Microsoft soltó la bomba: WSA sería descontinuado oficialmente, y todas las aplicaciones y juegos de Amazon Appstore dejarían de funcionar a partir del 5 de marzo de 2025. Así que, si eres de los que tienen su PC decorada con apps de Android, puedes seguir disfrutándolas hasta esa fecha. Pero, luego de eso, será hora de decirles adiós.

Las Reacciones: Críticas en el Centro de Comentarios

No es de extrañar que la noticia cayera como balde de agua fría en la comunidad. Los usuarios, como era de esperar, acudieron en masa al Centro de comentarios de Microsoft para expresar su descontento. Windows Latest recopiló algunas opiniones, y vaya, la gente no está contenta:

“Al desarrollar una aplicación de Android, es esencial contar con un entorno de producción, y WSA brindó esta opción al permitirle lanzar un APK desarrollado para pruebas UAT/Beta” .

. “Es difícil no sentirse frustrado cuando empiezas a usar una función no pulida que cuenta con el respaldo de la peor tienda de aplicaciones y luego la dejan sin mejorar hasta que te la quitan de las manos” .

. “Solo déjame tener WSA”.

Muchos subrayaron que ciertas aplicaciones clave de Android no tienen equivalentes para Windows o que, si existen, son terribles. Un ejemplo popular es la app de Apple Music, cuya versión para Android supera por mucho a la de Windows.

Una Decisión Que Afecta a Más de lo Que Parece

Para algunos usuarios, WSA no era solo un capricho, sino una necesidad. Hay quienes incluso compraron dispositivos como la Surface Pro precisamente por su capacidad de ejecutar aplicaciones de Android:

“Acabo de adquirir una Surface Pro 9 5G para reemplazar mi iPad… y un factor importante de eso se debe a las aplicaciones de Android. Soy un usuario empresarial y ya no necesito tener un iPad. WSA se ha convertido en una herramienta definitiva en Windows, aunque no esté pulida. Sigan trabajando en ella, se ha vuelto invaluable para mí”.

Estos comentarios dejan claro que WSA se había convertido en algo más que una simple función: era una herramienta de productividad y versatilidad que algunos usuarios llegaron a considerar imprescindible.

¿Por Qué Microsoft Tomó Esta Decisión?

Bueno, aquí está el meollo del asunto: dinero. Aparentemente, WSA, en su estado actual, no es rentable para Microsoft. Aunque a los usuarios les duela la pérdida, la realidad es que mantener y mejorar una función que no genera ingresos no es sostenible desde el punto de vista de la empresa.

¿Hay alguna posibilidad de que Microsoft dé marcha atrás y decida mantener WSA? La respuesta corta: poco probable. La compañía parece firme en su decisión, y aunque las críticas continúan acumulándose, la probabilidad de un cambio es baja. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y quién sabe, tal vez con suficiente presión y propuestas, algo podría cambiar.

Por ahora, lo único seguro es que los fans de las apps de Android en Windows tendrán que buscar alternativas, o simplemente despedirse de una función que, aunque breve, dejó una huella notable en la comunidad tecnológica.