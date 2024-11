¿ChatGPT no te funciona? Aquí te contamos cómo puedes intentar solucionarlo

Aunque la página de estado de OpenAI asegura que todo va viento en popa, los usuarios de ChatGPT parecen estar experimentando dificultades. Las quejas están floreciendo en plataformas como DownDetector y X (antes conocido como Twitter). Entre los problemas más comunes, muchos usuarios reportan la imposibilidad de acceder a su historial de chat y algunos enfrentan errores de conexión.

Aunque podría ser solo un contratiempo temporal, esta es una lista de métodos que puedes probar para devolver a ChatGPT a la vida.

Verifica si ChatGPT Está Realmente Caído

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que ChatGPT no esté teniendo problemas con el servidor. Las interrupciones en el servicio no son nada nuevo; en sus primeros días, el chatbot experimentaba caídas con bastante frecuencia debido a la alta demanda. Una forma sencilla de verificar esto es visitar la página de estado de OpenAI. Si encuentras un mensaje como “Tasas de error elevadas en todos los modelos”, es mala suerte: ChatGPT no está funcionando para nadie.

Si la página de OpenAI no carga, prueba con un servicio de terceros como DownDetector, que suele registrar caídas y reportes de usuarios.

La Opción Zen: Esperar un Par de Horas

Si logras cargar el sitio web pero ChatGPT se niega a responder, es probable que la plataforma esté enfrentando un momento de alta demanda. En estos casos, puede que solo te quede esperar un rato. A veces, los usuarios pueden ver mensajes de error interno del servidor o simplemente notan que el chatbot no responde.

La paciencia es una virtud y, en algunos casos, la mejor solución es hacer una pausa y volver más tarde. Si no puedes esperar, considera la suscripción a ChatGPT Plus, que te da acceso prioritario.

¿Problemas de Conexión a Internet?

Otra causa común de problemas es una conexión a Internet poco fiable. Si ves un mensaje de “Error de red”, revisa si otros sitios web funcionan con normalidad. Si no puedes cargar otros sitios, reinicia tu enrutador. Si todo está bien con tu conexión, prueba cambiar entre Wi-Fi y datos móviles en tu smartphone o desconecta cualquier VPN que estés usando, ya que ChatGPT podría bloquear ciertas IPs de VPN.

El Clásico de la Tecnología: Cerrar Sesión y Volver a Iniciar

Puede que tu sesión de inicio de sesión haya caducado. Si ChatGPT se quedó abierto mientras estabas ocupado en otras tareas, intenta cerrar sesión y volver a iniciarla. Haz clic en “Cerrar sesión” en la esquina inferior izquierda y vuelve a ingresar tus credenciales.

Modo Incógnito o un Navegador Diferente

El modo incógnito puede ayudar a identificar si el problema está en la configuración de tu navegador. Para abrir una pestaña de incógnito en Chrome, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha y selecciona “Nueva pestaña de incógnito”. Si el problema persiste, prueba otro navegador para descartar posibles extensiones o scripts que estén causando conflictos.

Prueba la Aplicación Móvil de ChatGPT

¿Sabías que OpenAI tiene una aplicación móvil oficial de ChatGPT para iOS y Android? Si la versión web no funciona, usa la app como alternativa.

Limpia el Caché y Configuración del Navegador

Aunque es poco común, un caché dañado puede impedir que ChatGPT cargue. Restablecer el caché y las cookies es sencillo, pero ten en cuenta que esto te desconectará de todas tus cuentas. Usa el atajo Ctrl/Cmd + Shift + Delete para borrar los datos de navegación.

Alternativas a ChatGPT

Si todo falla, recuerda que hay otros chatbots de IA en el mar. Microsoft Copilot y ChatSonic son opciones con capacidades similares, e incluso ofrecen algunas ventajas como acceso a información más actualizada en línea. YouChat, basado en el modelo GPT-3, es otra alternativa gratuita mientras esperas que ChatGPT se recupere.

Con suerte, estos consejos te ayudarán a volver a tu rutina con ChatGPT sin perder la paciencia. Y si todo falla, siempre queda el recurso del café y un buen libro mientras esperas.