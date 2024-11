Sam Altman dice que ChatGPT-5 no llegará en 2025, pero la superinteligencia ya es “alcanzable” con el hardware actual

En un reciente AMA (Ask Me Anything) en Reddit, el CEO de OpenAI, Sam Altman, junto a otros altos ejecutivos de la empresa, compartieron interesantes detalles sobre el futuro de OpenAI y lo que podríamos esperar de ChatGPT en los próximos meses.

¿Habrá un ChatGPT-5? Altman responde

Uno de los temas más esperados fue si OpenAI lanzará un ChatGPT-5. Cuando le preguntaron sobre esto, Altman reiteró su respuesta de “noticias falsas” a los rumores recientes: “¡Tenemos algunos lanzamientos muy buenos que llegarán más adelante este año! Sin embargo, nada que vayamos a llamar GPT-5″.

Aunque Altman negó un lanzamiento inmediato de GPT-5, su comentario de “este año” sugiere que podríamos ver un nuevo modelo de lenguaje (LLM) de OpenAI en un futuro cercano.

Los agentes autónomos están en camino

OpenAI ha tenido una semana activa, con el lanzamiento de nuevas funciones como el modo de voz avanzado y la búsqueda de ChatGPT, que incluso ha sido comparada con Google.

Cuando se le preguntó sobre el potencial de esta búsqueda en comparación con motores tradicionales, Altman se mostró optimista: “Para muchas consultas, considero que es una forma mucho más rápida y sencilla de obtener la información que estoy buscando... Especialmente para preguntas que requieren una investigación más compleja”.

Además, Altman compartió su visión de un futuro en el que una búsqueda pueda generar dinámicamente una página web personalizada como respuesta. Esto podría cambiar la forma en que interactuamos con el conocimiento en línea.

¿Qué pasará con DALL-E y la generación de imágenes?

Otro tema de interés fue el futuro de DALL-E 3, el generador de imágenes de OpenAI. Cuando le preguntaron sobre la próxima actualización, Altman fue cauteloso: “La próxima actualización valdrá la pena la espera, pero aún no tenemos un plan de lanzamiento”. Así que, al parecer, no veremos grandes cambios en la generación de imágenes a corto plazo.

Inteligencia autónoma: el siguiente gran avance

Uno de los puntos más interesantes fue cuando Altman habló sobre el futuro de la IA autónoma. Cuando le preguntaron si ChatGPT podría realizar tareas por sí solo en el futuro, Altman respondió: “En mi humilde opinión, este será un gran tema en 2025″. Esto sugiere que OpenAI está explorando seriamente la posibilidad de que ChatGPT evolucione para realizar tareas autónomas.

Altman también mencionó que el próximo gran avance de ChatGPT serán los “agentes”. Estos son robots de IA que podrían realizar tareas de forma independiente, una capacidad que abriría muchas puertas para aplicaciones en el mundo real.

El futuro de la Inteligencia Artificial General (IAG)

Por último, Altman compartió sus pensamientos sobre la Inteligencia Artificial General (IAG), considerada por muchos como la “IA real” que podría rivalizar con la inteligencia humana. Altman ya había dicho anteriormente que podríamos ver IAG en “unos pocos miles de días”, y en el AMA, reiteró su confianza en que esto es posible con el hardware actual: “Creemos que se puede lograr con el hardware actual”.