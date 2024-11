Ya parece chiste de mal gusto I La actualización de Windows 11 ahora presenta problemas con el administrador de tareas

Desde la actualización de Windows 11 24H2, no ha habido un día que no tengamos un problema distinto. Y ahora, el que lo está viviendo es el Administrador de tareas, que presenta errores. Microsoft ha confirmado el error, aunque esta vez, por suerte, no es tan preocupante como otros problemas recientes de la versión 24H2.

¿Qué está pasando con el Administrador de tareas?

El sitio Neowin detectó la confirmación de Microsoft sobre el fallo en el Panel de estado de Windows 11 24H2, que detalla los problemas conocidos de la actualización más reciente. Normalmente, el Administrador de tareas muestra la cantidad de aplicaciones y procesos en segundo plano que están activos en tu computadora, ayudándote a identificar qué está consumiendo los recursos de tu sistema.

Sin embargo, con la última actualización (compilación KB5044384), algunos usuarios han notado que el Administrador de tareas muestra una cantidad incorrecta de aplicaciones y procesos en ejecución. En algunos casos, afirma que no hay ninguna aplicación o proceso en ejecución, lo cual es imposible y claramente un error visual.

¿Debemos preocuparnos por este fallo?

Si esto suena preocupante, hay algunas cosas a tener en cuenta. Primero, actualmente no se conoce una solución rápida para este error, pero Microsoft ha confirmado que está trabajando en una corrección para futuras actualizaciones. Segundo, aunque el Administrador de tareas esté mostrando información incorrecta, su funcionalidad principal no se ve afectada.

Todavía puedes ver y gestionar todos los programas, aplicaciones y procesos en ejecución, aunque los encabezados de grupo indiquen erróneamente que no hay nada abierto.

¿Quiénes están afectados?

Hasta ahora, este problema parece afectar únicamente a quienes han instalado Windows 11 24H2. Si usas una versión anterior, como 23H2, no deberías experimentar este fallo. Además, parece ser solo un error visual, lo que significa que tu PC y el funcionamiento del Administrador de tareas en sí no están comprometidos.

Windows 11 24H2: una serie de problemas que persisten

Este error en el Administrador de tareas se suma a una lista de problemas que han surgido desde el lanzamiento de Windows 11 24H2. Entre estos problemas se incluyen fallos de conectividad de red y las temidas pantallas azules de la muerte. Aunque este fallo en el Administrador de tareas no es el más grave, sí afecta su propósito principal: ofrecer una vista clara y fácil de entender de todas las aplicaciones y procesos en segundo plano.

Las actualizaciones como 24H2 están diseñadas para mejorar la estabilidad y agregar nuevas funciones. Sin embargo, con cada nuevo error que aparece, es probable que los usuarios tengan una impresión negativa, sintiendo que en lugar de estabilidad, obtienen más problemas al intentar usar su sistema.