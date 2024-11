Uno de los animes más influyentes de la historia llega gratis a Youtube

Ashita no Joe, uno de los animes de boxeo más legendarios de todos los tiempos, estará disponible de forma gratuita para los fans. Según un comunicado de prensa de Kodansha USA, TMS Entertainment lanzará los primeros tres episodios de este clásico del anime en YouTube el 1 de noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

Esta es una oportunidad increíble para adentrarse en la serie original de 1970, conocida también como Tomorrow’s Joe, y disfrutar de uno de los animes que marcó época en el género deportivo.

Un clásico que sigue inspirando a generaciones

Basado en el manga de 1968 de Kodansha, escrito por Asao Takamori e ilustrado por Tetsuya Chiba, Ashita no Joe comenzó su transmisión en Fuji TV en 1970. Este anime ha sido un pilar en la cultura pop japonesa y ha dejado una huella en el anime y el manga que le siguieron, inspirando series como Hajime no Ippo y Kengan Ashura.

La historia sigue a Joe Yabuki, quien encuentra una nueva motivación y propósito en el boxeo después de pasar tiempo en un centro de detención juvenil. Ahora, los espectadores podrán acompañarlo en su viaje de redención y crecimiento personal.

Los episodios gratuitos en YouTube: del 1 al 3 de Ashita no Joe

TMS Entertainment pondrá a disposición los primeros tres episodios de Ashita no Joe en su canal de YouTube de forma gratuita a partir del 1 de noviembre de 2024. La serie fue dirigida por el célebre Osamu Dezaki, quien también trabajó en clásicos como La rosa de Versalles, Astro Boy y Space Adventure Cobra. Su enfoque único en la dirección ayudó a dar vida a una historia intensa y emocional que sigue siendo relevante hoy en día.

El manga llega en diciembre

Este lanzamiento de los episodios en YouTube coincide con otra gran noticia para los fans: Kodansha USA publicará el manga original en inglés, bajo el título Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow, el 24 de diciembre de 2024. Esto permitirá que una nueva audiencia experimente la historia completa de Joe Yabuki, justo a tiempo para las fiestas.

Además, Ashita no Joe fue seguido por una secuela, Ashita no Joe 2, en 1980, cuyo final icónico ha sido emulado en muchos animes de lucha desde entonces.

PUBLICIDAD

TMS en YouTube: el paraíso de los clásicos del anime

La inclusión de Ashita no Joe en el canal de YouTube de TMS es solo la punta del iceberg. TMS Entertainment ofrece una gran variedad de animes gratuitos en su canal, que incluyen títulos populares como Lupin the 3rd, Sonic X, GOD MAZINGER, Kenichi: The Mightiest Disciple y hasta el primer episodio de Dr. STONE. Los episodios están disponibles en versiones subtituladas y dobladas en inglés y español, lo que permite a los fans elegir cómo quieren disfrutar de sus series favoritas.

Una estrategia para captar nuevos fans de anime

Con el crecimiento explosivo del anime en todo el mundo, esta estrategia de TMS es una excelente forma de atraer a nuevos espectadores. Al ofrecer episodios gratuitos en YouTube, permite a los fans potenciales experimentar el anime sin necesidad de suscribirse a servicios de streaming de pago. Además, TMS aprovecha la oportunidad para promocionar contenido más reciente, como la primera temporada de Blue Box.

Para quienes nunca han visto Ashita no Joe, este es el momento perfecto para descubrir un clásico que ha dejado una marca indeleble en la historia del anime. Y con el manga disponible pronto en inglés, los nuevos fans podrán sumergirse por completo en la historia de este boxeador icónico.