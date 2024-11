Ahora si que sí I ChatGPT suma función con la que le competiría a Google

Después de mucho tiempo de rumores sobre un posible motor de búsqueda de ChatGPT, finalmente está aquí. En lugar de lanzarse como un nuevo sitio web llamado “SearchGPT”, como muchos esperaban, OpenAI simplemente ha integrado la función de búsqueda en el sitio web y las aplicaciones de ChatGPT existentes. Esto significa que ya puedes buscar en la web directamente desde la plataforma que ya conoces.

¿Cómo funciona la búsqueda en ChatGPT?

Cuando interactúas con ChatGPT, el asistente te preguntará si debería buscar en la web cuando considere que así obtendrás mejores resultados. Pero si prefieres tomar la iniciativa, también puedes iniciar una búsqueda manualmente en cualquier momento. La función de búsqueda está disponible de inmediato para los usuarios de ChatGPT Plus y ChatGPT Team, quienes podrán acceder a ella desde hoy mismo.

Además, los usuarios en la lista de espera de “SearchGPT” también tendrán acceso. Los suscriptores de ChatGPT Enterprise y ChatGPT Edu la recibirán en las próximas semanas.

Para activar la búsqueda, solo tienes que mirar la barra de mensajes de ChatGPT y verás un nuevo icono llamado Buscar. Al hacer clic en él, entrarás en modo de búsqueda en la web con ChatGPT, en lugar de simplemente mantener una conversación. Es algo similar a los resúmenes de IA de Google, pero con un toque adicional: después de cada fragmento de texto, verás un enlace a la fuente.

Si haces clic, se abre una barra lateral con las citas detalladas, lo que facilita verificar la información.

¿Quién tiene acceso a la búsqueda en ChatGPT?

Si no estás suscrito a ChatGPT Plus o no te apuntaste a la lista de espera de SearchGPT, puede que tengas que esperar un poco. La lista de espera ya está cerrada, y OpenAI ha indicado que planea lanzar la función para todos los usuarios gratuitos en los próximos meses.

Una de las características más interesantes es que ChatGPT se ha asociado con varias fuentes para proporcionar información de distintas categorías, incluyendo mapas, clima, bolsa, deportes y noticias. Esto significa que los usuarios podrán ver mapas exclusivos (que no son de Google Maps), además de recibir actualizaciones en tiempo real sobre el clima, el mercado de valores y los eventos deportivos.

OpenAI afirma que se ha “asociado con proveedores de noticias y datos para agregar información actualizada y nuevos diseños visuales” en estas áreas, lo que le da un atractivo adicional a la función de búsqueda.

¿Amenaza para Google?

Con esta nueva capacidad, ChatGPT podría ser una amenaza real para el dominio de Google en el mercado de búsqueda. Al combinar su comprensión de lenguaje natural con la información actualizada de la web, ChatGPT ofrece una experiencia de búsqueda que va más allá de los resultados tradicionales. Esto podría ser exactamente lo que muchos usuarios estaban buscando: respuestas detalladas y precisas con contexto y fuentes fácilmente accesibles.