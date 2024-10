Netflix le puso fecha al retorno del anime “Mi Feliz Matrimonio”, pero no es lo que esperas

Para los fans de “My Happy Marriage” (My Feliz Matrimonio), hay buenas noticias: la serie de anime romántica volverá a Netflix este noviembre, pero no con una nueva temporada. Después de conquistar corazones en 2023, la historia de Miyo y Kiyoka regresa con un episodio OVA inédito titulado “The Shape of My Happiness”.

¿Cuándo y qué veremos en el nuevo OVA?

Según la cuenta oficial de Netflix en X (anteriormente Twitter), el nuevo episodio especial estará disponible a partir del 22 de noviembre. Este OVA se desarrolla durante la fiesta de compromiso de Miyo Saimori y Kiyoka Kudou.

En un adelanto, Netflix Anime comentó: “¡Por fin ha llegado el día de la fiesta! Todos los ojos están puestos en Miyo, pero Kiyoka tiene a alguien a quien quiere que conozca…”. Este capítulo extra se lanzó originalmente en marzo de 2024 en Japón, y ahora por fin llega al resto del mundo.

Un romance al estilo “Cenicienta” en el Japón del siglo XIX

Para quienes no están familiarizados, My Happy Marriage es una adaptación de las novelas ligeras de Akumi Akitogi y Tsukiho Tsukioka. La historia sigue a Miyo Saimori, una joven noble en un Japón fantástico del siglo XIX, maltratada por su familia por no tener poderes sobrenaturales.

Sin embargo, su vida cambia cuando la comprometen con Kiyoka Kudou, un hombre de familia poderosa y temido por su frialdad. Lo que empieza como un matrimonio arreglado se convierte en una historia de amor, en la que Miyo encuentra por fin la felicidad y el respeto que siempre mereció.

Reencuentro con el equipo original

El OVA cuenta con el mismo equipo detrás de la serie. Takehiro Kubota, quien dirigió la adaptación de My Happy Marriage, regresa para supervisar este episodio especial, junto con Naoya Murakawa (Cells at Work!, Fire Force) como director de episodios. Además, las voces de Miyo y Kiyoka vuelven a ser interpretadas por Reina Ueda y Kaito Ishikawa, conocidos por trabajos en series como Dr. Stone, The Ancient Magus’ Bride y My Hero Academia.

Ahora sí: La segunda temporada confirmada para enero de 2025!

Los fans de My Happy Marriage también pueden emocionarse, ya que la segunda temporada del anime ya está en camino. Kinema Citrus, el estudio detrás de la serie, anunció que la próxima entrega llegará en enero de 2025, con un primer avance que nos da un vistazo a nuevos personajes, incluidos los padres de Kudou y un misterioso hombre que llama a Miyo “mi querida hija”.

Para esta temporada, Takehiro Kubota se unirá a Masayuki Kojima, el aclamado director de Made in Abyss.