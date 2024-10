Call of Duty: Black Ops 6 está oficialmente prohibido en este país I Activision está reembolsando los pedidos anticipados

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 ha llegado con gran anticipación para los fanáticos de la serie, pero si vives en Kuwait, no podrás jugarlo de manera legal. Activision confirmó que el gobierno kuwaití no ha aprobado el lanzamiento del juego en el país, bloqueando así el acceso a esta nueva entrega del popular shooter.

La noticia de la prohibición se filtró la semana pasada, pero ganó mayor atención luego de un informe de AP.

Aunque las autoridades de Kuwait no han comentado oficialmente sobre la medida, Activision emitió un comunicado en el que afirmó que Black Ops 6 “no ha sido aprobado para su lanzamiento en Kuwait” y que todos los pedidos anticipados serán cancelados y reembolsados.

Activision también expresó su esperanza de que las autoridades kuwaitíes reconsideren su decisión para que los jugadores en Kuwait puedan disfrutar del juego.

El contexto histórico detrás de la prohibición

La prohibición de Black Ops 6 en Kuwait tiene sentido considerando la temática del juego. Esta nueva entrega de Call of Duty está ambientada durante la Guerra del Golfo de 1991, un conflicto que comenzó con la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990.

Aunque el juego presenta una versión ficticia de estos eventos, los materiales promocionales han incluido recreaciones de imágenes históricas y clips de noticias de la época, además de mostrar a figuras políticas reales como George Bush, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Colin Powell y Saddam Hussein.

Para muchos jugadores, esta ambientación puede ser solo una dosis de nostalgia o una forma de explorar momentos históricos a través del entretenimiento. Sin embargo, para los kuwaitíes que vivieron la invasión y las secuelas del conflicto, este período sigue siendo un tema delicado y traumático.

La recreación de estos eventos en un videojuego puede resultar ofensiva o insensible para quienes recuerdan los horrores de la guerra.

Reacciones en la comunidad y el mercado negro de videojuegos

Un analista de videojuegos en la región comentó a The New Arab (a través de Polygon) que la prohibición podría parecer simbólica, ya que algunos jugadores de Kuwait probablemente encontrarán formas de obtener el juego usando VPNs o a través del mercado negro, aunque sea a un precio más elevado.

Sin embargo, el analista también señaló que la decisión de las autoridades de bloquear el juego refleja una resistencia a reabrir heridas de un período que aún afecta emocionalmente al país.

“Kuwait, hasta el día de hoy, tiene dificultades para conectarse con ese momento específico de la historia, para bien o para mal”, señaló el analista, destacando que las autoridades kuwaitíes prefieren evitar que un evento tan traumático sea trivializado o explotado como entretenimiento.

Un riesgo habitual en videojuegos basados en eventos reales

Call of Duty no es ajeno a este tipo de controversias. La serie ha tenido problemas similares en el pasado debido a su uso de eventos históricos o temas sensibles como telón de fondo. Activision, en ocasiones anteriores, ha intentado evitar conflictos al modificar o eliminar contenido problemático en ciertas regiones.

Por ejemplo, en la edición rusa de Modern Warfare 2, se eliminó el polémico nivel “No Russian”; y en Black Ops – Cold War, Activision retiró un clip de la Plaza de Tiananmen en el tráiler tras quejas de China.

Sin embargo, en el caso de Black Ops 6, el conflicto parece más difícil de resolver, ya que el juego entero gira en torno a la Guerra del Golfo.

A diferencia de situaciones anteriores, no parece viable eliminar o cambiar un solo fragmento de la historia para satisfacer las sensibilidades locales, lo que complica la posibilidad de que el juego se apruebe en Kuwait.

A la espera de comentarios oficiales

Hasta el momento, Activision y el Ministerio de Información de Kuwait no han dado más detalles sobre la situación. La postura de Activision muestra su interés en resolver el conflicto, pero también deja claro que la narrativa del juego está profundamente ligada a la historia de la Guerra del Golfo, lo que complica la posibilidad de una adaptación específica para Kuwait.