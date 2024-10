¿Dejarías que la Inteligencia Artificial diseñe tu tatuaje?

La inteligencia artificial se ha involucrado en distintas formas de expresión artística: música, pintura, y también tatuajes. ¿Dejarías que una IA marque tu piel? Esta es la curiosa propuesta que aterrizó en un reconocido centro comercial de Santiago de Chile.

PUBLICIDAD

En el contexto del lanzamiento de los nuevos equipos de Samsung que incorporan Galaxy AI, la gigante de tecnología, en alianza con Cavalera Art y Tattoo Studio, está invitando a las personas a ser parte de una activación interactiva. Hasta el 26 de octubre, en la plaza de Skechers del primer piso del Mall Parque Arauco, podrán vivir de cerca todo lo que actualmente se puede hacer, mejorar y potenciar con las herramientas que presenta la marca en su ecosistema. Incluido: rediseñar un tatuaje con IA.

Samsung

¡Vienen con todo el poder de Galaxy AI!

Los equipos protagonistas de esta experiencia son las nuevas Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra y el smartphone S24 FE.

Tinta en la piel, en la era de la Inteligencia Artificial

Como parte de las actividades que estarán presentes, los artistas del estudio realizarán tatuajes in situ para quienes participen de este evento.”Cómo siempre, queremos que las personas tengan una experiencia única y memorable, que les permita entender bien los beneficios y virtudes de la inteligencia artificial y que tengan la posibilidad de plasmarla en su cuerpo como un recuerdo especial de cómo hoy podemos interactuar con el arte y la tecnología”, comentó Andrés Morales, gerente de productos móviles en Samsung Chile.

¿En qué consiste esta experiencia? En la estación de Galaxy AI de Tab S10 junto a Cavalera Art & Tattoo quienes quieran hacerse un tatuaje gratuito, verán cómo los diseños serán realizados completamente con Galaxy AI de la nueva Tab S10. Aquí será clave la función “sketch to image” y “sketch to draw”, para que luego sean convertidas en trazos de arte en la piel. Ahora bien, también se podrán llevar las ilustraciones quienes no quieran tatuarse.

¿Qué otras experiencias IA hay?

Si quieres seguir poniendo a prueba la inteligencia artificial, hay más actividades. En las siguientes estaciones existe un Market Coreano lleno de deliciosos snacks coreanos, en el que gracias a la función “circle to search” de Galaxy S24 FE, podrás buscar el significado de cada uno de estos dulces y snacks. A esto se suma una heladería en donde Galaxy Z Flip6 será el encargado de traducir. Con su función “interprete”, harás el pedido frente a un heladero que habla otro idioma. Interactuar sin saber una lengua extranjera nunca fue tan fácil. ¡Gelatto!

Samsung

Y para los fanáticos del gaming, el procesador Octa Core y los 12GB de memoria RAM de Galaxy Tab S10, serán clave para entregarte una gran experiencia jugando Asphalt. Podrás probar in situ todas las características gamer de esta tablet poderosa. La invitación es abierta a todo público: motívate a participar de las actividades interactivas de Galaxy AI con todo su potencial y estos equipos increíbles. Traducción simultánea, gaming y arte de IA. ¿Qué experiencia te genera más curiosidad?