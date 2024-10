“Si no confías en la IA, no la vas a usar” I Esta es la visión del CEO de Microsoft sobre la inteligencia artificial

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha compartido su visión sobre lo que considera una “IA confiable”, diseñada para generar beneficios globales para usuarios y empresas. Durante su intervención en el evento Microsoft AI Tour London, Nadella se mostró optimista sobre el futuro de las herramientas de IA y los aumentos de productividad y eficiencia que estas pueden ofrecer.

PUBLICIDAD

La Importancia de la Confianza en la IA

Nadella subrayó que la confianza en la tecnología es esencial para su adopción generalizada: “Si no confías en ella, no la vas a usar, y eso no será bueno para nadie”. Según el CEO de Microsoft, esta confianza será fundamental para que la inteligencia artificial tenga un impacto positivo en la vida diaria de las personas y las organizaciones.

Los Objetivos de Microsoft con la IA

El discurso de Nadella reflejó la misión clara de Microsoft en el ámbito tecnológico: “Empoderar a las personas para que hagan cosas que antes no podían hacer”. Para Microsoft, el desarrollo de la IA se centra en generar un impacto profundo, brindando nuevas oportunidades para los usuarios.

En su intervención, Nadella describió cómo estos objetivos se están manifestando en tres áreas clave:

Nuevas interfaces informáticas que permiten interacciones más intuitivas.

que permiten interacciones más intuitivas. Mayor capacidad de razonamiento que mejora las habilidades cognitivas de la IA.

que mejora las habilidades cognitivas de la IA. Mejor contexto y memoria, que permite a la IA proporcionar soluciones más adaptadas a las necesidades del usuario.

Para maximizar estas capacidades, Microsoft está construyendo tres plataformas clave: Copilot, que actúa como la “interfaz de usuario para IA”; una pila de IA para apoyar su infraestructura; y dispositivos como las PC con IA que permiten a los usuarios aprovechar las herramientas de IA en su trabajo cotidiano.

La IA y los Agentes Inteligentes

Nadella destacó la importancia de los agentes de IA en la estrategia de Microsoft. Afirmó que pronto crear un agente de IA será tan accesible como crear una hoja de cálculo en Excel, y estos agentes se convertirán en las nuevas “aplicaciones” que cualquiera podrá desarrollar. Esto refleja el compromiso de la compañía por hacer que la IA sea más accesible y útil para todos.

Además, Nadella describió a Copilot como un “amplificador cognitivo”, capaz de aumentar la inteligencia humana y mejorar la productividad en el entorno laboral, ayudando a las personas a pensar y colaborar de manera más eficiente.

PUBLICIDAD

Confianza y Seguridad: Los Fundamentos de la IA de Microsoft

La confianza, según Nadella, es el eje central de estas plataformas. Subrayó que los principios fundamentales de Microsoft se basan en la seguridad de los datos, la gobernanza y la privacidad, elementos esenciales para garantizar que la IA tenga un impacto positivo en el mundo real.

Nadella concluyó su discurso enfatizando que la tecnología debe traducirse en un impacto tangible: “En última instancia, la tecnología tiene que traducirse en un impacto en el mundo real, en una persona y una organización a la vez”.