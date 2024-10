Un colegio en Londres sustituye a los profesores por inteligencia artificial y realidad virtual

El David Game College, una exclusiva institución privada, ha implementado una innovadora metodología educativa que promete cambiar las reglas del juego: un curso completo sin la presencia de profesores en el aula. Este programa está diseñado para adolescentes de entre 15 y 17 años, y se apoya únicamente en inteligencia artificial (IA) y realidad virtual para impartir el conocimiento.

¿Cómo funciona el sistema? En este curso pionero, los estudiantes asistirán a clases donde la tradicional figura del profesor ha sido sustituida por pantallas y gafas de realidad virtual. A través de estas tecnologías, los alumnos seguirán un plan de estudios completamente personalizado, elaborado por una IA que monitorea su progreso en tiempo real. Esta tecnología no solo detecta posibles dificultades en el aprendizaje, sino que también adapta los ejercicios para ayudar a los estudiantes a superarlas.

Lo más destacado de este sistema es que cada alumno tiene un plan individualizado, ajustado a sus capacidades y necesidades. La IA evalúa constantemente el rendimiento en asignaturas clave como matemáticas, inglés, biología, química y física. Además, los estudiantes tienen la opción de elegir entre asignaturas como informática, geografía e historia, ampliando así su abanico de conocimientos.

Los tutores: una presencia diferente

Aunque no habrá profesores como tal, los alumnos no estarán completamente solos. En el aula habrá adultos que actúan como “tutores de aprendizaje”, cuya función principal es ofrecer apoyo cuando sea necesario y asegurarse de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado. Estos tutores también impartirán materias que la IA aún no domina por completo, como arte o educación sexual, según ha explicado el codirector del colegio, John Dalton.

Dalton, en declaraciones a la televisión británica Sky News, defiende esta nueva modalidad, asegurando que, aunque existen excelentes profesores, la tecnología es capaz de ofrecer una precisión en la evaluación del aprendizaje que un ser humano no puede igualar. Según él, la IA es más efectiva a la hora de identificar por qué un alumno no está progresando y cómo ayudarlo a mejorar.

Las críticas no se han hecho esperar

Este revolucionario enfoque no ha estado exento de polémica. Chris McGovern, líder de la campaña Por una educación real, sostiene que la educación no se limita a impartir conocimientos, sino que también es un proceso que implica la formación humana. McGovern critica el uso de máquinas en el proceso educativo, señalando que “deshumanizan” el aprendizaje y reemplazan el vínculo esencial entre profesor y estudiante.

Por su parte, la Unesco ya había advertido sobre los riesgos de una dependencia excesiva de la tecnología en las aulas. En un informe de 2023, la organización recomendaba que la tecnología fuera utilizada solo como apoyo y siempre bajo la supervisión de docentes capacitados. El informe subrayaba la importancia de que los gobiernos y las escuelas establecieran directrices claras para evitar que la tecnología reemplazara completamente la enseñanza presencial.

¿El futuro de la educación?

Con un costo de alrededor de 32.000 euros anuales, este programa del David Game College podría atraer a familias cuyos hijos no se ajustan bien al sistema educativo tradicional o que han sido educados en casa. El colegio, fundado hace 50 años y con una reputación de excelencia académica, destaca que sus estudiantes suelen obtener calificaciones altas y tienen acceso a universidades de élite, como Oxford y Cambridge.

A pesar de las críticas, Dalton defiende el uso de la IA en el aula como una herramienta que permite un aprendizaje más personalizado y efectivo. Según él, los sistemas de IA son capaces de ofrecer una atención individualizada que respeta el ritmo de cada estudiante y mantiene su motivación alta. Para algunos, esto podría ser el futuro de la educación; para otros, representa un camino hacia la deshumanización del aprendizaje.

La pregunta que queda en el aire es: ¿será este el comienzo de una nueva era en la educación, o un experimento que terminará siendo rechazado por su falta de conexión humana?