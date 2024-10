Mark Zuckerberg despide de Meta a más de 20 empleados que estaban “estafando” a la empresa con vales de comida

(The Rundown - YouTube)

El ejecutivo imagina un futuro en el que la inteligencia artificial no solo será común, sino esencial para la eficiencia y la creatividad de los negocios.

Los despidos de Meta se vuelven a situar en las principales portadas de los medios que hacen coberturas del mundo corporativo y de tecnología a nivel global. Sin embargo, en esta ocasión, las radicales decisiones de la empresa de Mark Zuckerberg no tienen que ver con momentos críticos de la empresa o números bajos en los balances anuales.

De acuerdo con una reseña de The Financial Times, Mark Zuckerberg despidió a más de 20 empleados que estaban haciendo el uso inadecuado de los vales de comida que tienen los trabajadores, durante las jornadas laborales.

En un comunicado habrían explicado que uno de los empleados despedidos se habría lucrado con 400 mil dólares en un año, a punta de vales de comida de Meta. La cifra es sospechosa desde donde se la mire, ya que las cuentas parecen no cuadrar.

A pesar de que todos dan por sentado de que ese empleado, a quien no identificaron, estafó a Meta, es casi imposible que lo haya hecho por medio de los vales de comida.

Mark Zuckerberg en McDonald's | @Zuck

Según el medio antes citado, la empresa da tres vales de comida: uno de 20 dólares para el desayuno, uno de 25 dólares para el almuerzo y otro de 25 para la cena. En total son 70 dólares diarios, que si los multiplicamos por los 250 días laborables de los Estados Unidos, al año, son un total de 17.500 dólares.

Vamos a suponer que el empleado fue todos los días al trabajo. Se instaló en la oficina en Navidad, Año Nuevo, el día de Acción de Gracias, Día de la Independencia, sábados y domingos. Aún así no cuadra que haya defraudado a Meta con 400 mil dólares, porque 70 multiplicado por 365 da un total de 25.550 dólares.

Entonces, esto podría ser un error del medio que se hizo eco del comunicado de Meta o una exageración de la empresa, al momento de revelar las causas del despido del empleado.

El empleado despedido de Meta habló

De acuerdo con un informe de Entrepreneur, el empleado al que acusan de lucrarse con 400 mil dólares al año a punta de vales de comida habló. Se habría pronunciado por medio de una plataforma de mensajería anónima, en la que habría expresado que ser despedido por el crédito de comida fue algo “surrealista”, mensaje que denota la existencia de un trasfondo que no está saliendo a la luz.

Meta dijo que entre estos 20 empleados hubo un mal uso de los vales de comida, que se podían usar en Uber Eats y en Grubhub. En lugar de pedir desayunos, almuerzos o cenas, los ahora extrabajadores de Meta habrían pedido vinos o artículos personales como pasta de dientes.

Jane Manchun Wong, ingeniera de software y seguridad que fue señalada como una de las despedidas por los motivos antes mencionados, acudió a su cuenta de X para aclarar su desafectación de Meta no tuvo nada que ver con el problema de los vales de comida.

“Vivo en San Francisco y no tengo nada que ver con el ‘GrubHub gate’ de Los Ángeles. Dejen de buscar influencias con rumores falsos. Tengo capturas de pantalla y me reservo el derecho de emprender acciones legales. Para mí fue simplemente una ‘eliminación de funciones’. De lo contrario, no habría ofrecido la indemnización”, dijo la ingeniera.