Cinco ajustes sencillos del monitor de tu computador que todos deberían hacer para salvar su cuello

Si pasas largas horas frente a tu PC o portátil, probablemente tengas un monitor frente a ti. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si está configurado correctamente? Aunque no lo creas, usar un monitor mal ajustado puede cansar tus ojos, causar dolores de cabeza y, en general, hacer que tu experiencia sea mucho menos placentera. ¡Aquí te contamos los ajustes esenciales para que aproveches al máximo tu pantalla!

1. ¡Resolución y Escalado, No lo Olvides!

¿Sabías que tu monitor tiene una resolución nativa? Es la máxima resolución que soporta y la que te dará la mejor calidad de imagen. Si no estás usando esa configuración, es posible que estés sacrificando claridad sin saberlo. Si usas Windows, el sistema suele ajustarla automáticamente, pero si alguna vez cambias al modo de pantalla dividida, puede que se desajuste.

Para volver a la resolución correcta, solo tienes que hacer clic derecho en el escritorio, seleccionar Configuración de pantalla y ajustar la resolución en la sección de Escala y diseño. También te recomendamos usar un escalado del 150% para mejorar la legibilidad y, si tienes un segundo monitor, ¡ponlo en formato vertical para leer textos largos como un pro!

2. Brillo y Contraste: Tus Ojos Te Lo Agradecerán

El brillo de tu pantalla es clave para cuidar tus ojos. Si está demasiado alto, podrías forzarlos sin darte cuenta y terminar con dolor de cabeza. Si está demasiado bajo, te costará leer y, sorpresa, también te dolerá la cabeza. ¡Encuentra el equilibrio perfecto! En Sistema y Pantalla, puedes ajustar el brillo y también activar el modo nocturno, que filtra la luz azul. Este modo es genial por las noches, aunque si editas fotos o juegas, quizás distorsione demasiado los colores.

También puedes mejorar el contraste para tener una imagen más nítida, ideal para ver películas o series. Existen herramientas en línea para ajustar correctamente la gamma y el contraste, así que dale un vistazo si quieres optimizar al máximo tu experiencia.

3. Posiciona tu Monitor Como un Jefe

La ergonomía es súper importante. La distancia entre tus ojos y el monitor debe ser de entre 50 y 70 cm. Si está demasiado cerca o lejos, tus ojos (y cuello) sufrirán. Además, ajusta la altura para que el borde superior de la pantalla esté a la altura de tus ojos o un poco por debajo. Y, si puedes, inclina el monitor 35 grados hacia atrás para mayor comodidad. Nada de estar mirando a un lado o forzando el cuello, ¡tu cuerpo te lo agradecerá!

4. La Frecuencia de Actualización: ¡A Fluidez No le Gana Nadie!

Si te gustan los videojuegos, seguro que ya sabes de qué hablamos. La frecuencia de actualización es clave para que todo se vea fluido. Mientras que 60 hercios es suficiente para la mayoría, si eres un gamer, te conviene un monitor con 144 hercios o más. Esto es vital en juegos multijugador, donde cada milisegundo cuenta.

Para ajustarlo, haz clic derecho en el escritorio, ve a Pantalla avanzada y selecciona la frecuencia que más te convenga. ¡Recuerda que cuanto más alta, mejor será la experiencia de juego!

5. Cuidado con el Consumo de Energía

¡No todo es brillo y diversión! También debes pensar en el consumo de energía de tu monitor, especialmente si pasas mucho tiempo en casa o jugando. Para evitar sorpresas en la factura de la luz, usa el modo de ahorro de energía y ajusta el brillo a niveles razonables. Si no usas la pantalla por un rato, configúrala para que se apague automáticamente. Y si realmente quieres ser eco-amigable, desconéctala de la corriente cuando no la uses.

Además, los monitores de alta resolución, como los 4K, tienden a consumir más energía, así que considera esto cuando estés configurando tu equipo. Y si buscas eficiencia, los monitores LED son una excelente opción.

¡Haz que tu Monitor Trabaje Para Ti!

Ajustar tu monitor correctamente no solo mejora tu experiencia visual, sino que también protege tu salud y te hace más eficiente. Ya sea para trabajar, jugar o ver tu serie favorita, estos sencillos ajustes pueden marcar una gran diferencia. Así que no pierdas más tiempo, ¡haz los cambios hoy y disfruta de una pantalla más cómoda y saludable!