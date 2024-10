¿Podría haber humo blanco? I La huelga de actores de doblaje de videojuegos podría terminar pronto

La huelga de actores de doblaje de videojuegos, liderada por el sindicato SAG-AFTRA, podría estar cerca de concluir. Según se ha anunciado, las negociaciones entre el sindicato y las compañías de videojuegos involucradas se reanudarán el próximo miércoles 23 de octubre, abriendo una puerta a la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral.

Dos años de negociaciones sin acuerdo

SAG-AFTRA, que representa a los actores de doblaje y artistas de captura de movimiento en videojuegos, lleva casi dos años negociando con importantes empresas del sector como Activision, Insomniac Games, Take Two y Electronic Arts. Estas negociaciones han estado enfocadas en alcanzar un nuevo acuerdo para los medios interactivos, pero hasta el momento, las dos partes no han logrado un consenso.

El conflicto escaló en septiembre del año pasado, cuando los miembros de SAG-AFTRA votaron a favor de una autorización de huelga como medida de presión. Aunque la huelga fue formalmente autorizada este verano, los piquetes y protestas por parte de los actores de doblaje comenzaron el 26 de julio de 2023.

Uso de la IA, el principal punto de discordia

El principal obstáculo en las negociaciones ha sido el uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria de los videojuegos y las protecciones laborales que los actores de doblaje exigen al respecto. SAG-AFTRA ha defendido que los intérpretes de voz y de movimiento necesitan mayores garantías contra el uso de IA, que podría reemplazarlos o replicar sus voces y movimientos sin su consentimiento.

Por su parte, las empresas del grupo de negociación afirman que las protecciones que han ofrecido están alineadas con los estándares de la industria. Sin embargo, el sindicato considera que estas medidas son insuficientes y no protegen adecuadamente a los trabajadores.

League of Legends y las recientes acciones de SAG-AFTRA

Recientemente, la situación tomó un giro significativo cuando SAG-AFTRA incluyó a League of Legends en su lista de juegos en huelga. Este popular título, desarrollado por Riot Games, fue el centro de una denuncia por discriminación laboral presentada por el sindicato contra Formosa Entertainment, la empresa encargada de proporcionar los servicios de doblaje para el juego.

El sindicato acusó a Formosa de intentar esquivar la huelga contratando actores no sindicalizados, lo que desencadenó una nueva ola de presión hacia las compañías involucradas. Esta acción ha añadido más tensión a la situación, y podría haber sido un factor que motivó la reanudación de las negociaciones.

El camino hacia el fin de la huelga

Aunque las negociaciones están programadas para reanudarse el 23 de octubre, ni SAG-AFTRA ni las compañías de videojuegos han hecho comentarios adicionales sobre el estado actual de las conversaciones o sobre las expectativas para llegar a un acuerdo. No obstante, el regreso a la mesa de negociaciones da esperanzas de que ambas partes puedan finalmente resolver sus diferencias.

Con los actores de doblaje y las empresas de videojuegos buscando encontrar un terreno común, los próximos días serán clave para determinar si esta huelga llegará a su fin. Los aficionados a los videojuegos y los trabajadores de la industria están atentos a lo que podría ser un acuerdo crucial para el futuro de los videojuegos y los derechos de los intérpretes.