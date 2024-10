Ojo, es posible que tus extensiones favoritas de Chrome dejen de funcionar pronto

Si tienes extensiones importantes en tu navegador Chrome, es hora de revisarlas, ya que algunas podrían dejar de funcionar próximamente. Entre las más afectadas está uBlock Origin, una de las extensiones de bloqueo de anuncios más populares. Los usuarios de uBlock Origin han empezado a notar una advertencia que indica que “pronto podría dejar de ser compatible porque no sigue las prácticas recomendadas para extensiones de Chrome”.

¿Qué es el manifiesto V3 y por qué afecta a las extensiones?

Google ha estado promoviendo la transición de las extensiones del navegador Chrome hacia el Manifiesto V3 (MV3), una nueva serie de reglas que rigen cómo las extensiones interactúan con las páginas web. Esta transición significa que las extensiones que se basan en el Manifiesto V2 (MV2), como uBlock Origin, ya no serán compatibles con el navegador.

El manifiesto V3 tiene como objetivo mejorar la seguridad y privacidad del usuario, pero también impone restricciones en cómo funcionan algunas extensiones, especialmente las que interactúan de manera compleja con el contenido de las páginas web, como los bloqueadores de anuncios.

¿Qué puedes hacer si usas uBlock Origin?

Los desarrolladores de uBlock Origin ya han tomado medidas para abordar la situación. Si eres usuario de esta extensión, recomiendan cambiar a uBlock Origin Lite, que es compatible con MV3. Aunque esta versión más ligera puede no tener todas las funciones del uBlock Origin tradicional, seguirá proporcionando un bloqueo eficaz de anuncios y será completamente compatible con las nuevas reglas de Chrome.

¿Qué pasa con otras extensiones?

uBlock Origin no es la única extensión afectada por el cambio a MV3. Si tienes otras extensiones instaladas, es recomendable que verifiques si muestran una advertencia similar en la Chrome Web Store. Google ha afirmado que el 85 % de las extensiones activas en la tienda ya se han actualizado para cumplir con MV3, por lo que la mayoría debería seguir funcionando sin problemas.

Si alguna de tus extensiones favoritas aún no es compatible con MV3 y no ofrece una versión alternativa, puedes considerar otras opciones. Por ejemplo, algunos navegadores como Firefox no tienen planes de descontinuar las extensiones basadas en MV2, por lo que podrías seguir usando esas herramientas sin problemas si decides cambiar de navegador.

Aunque la transición a MV3 ha sido gradual, el tiempo para que las extensiones se actualicen se está agotando. Si dependes de extensiones específicas que todavía no son compatibles, deberás buscar una alternativa pronto. Cambiar a versiones Lite, como en el caso de uBlock Origin, o considerar otros navegadores, puede ser la mejor opción para mantener la funcionalidad de tus extensiones esenciales.