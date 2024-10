Bill Gates dice que estos son los tres trabajos que sobrevivirán a la inteligencia artificial

Si bien muchas personas ya están acostumbradas a utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en su día a día, como ChatGPT para resolver problemas, buscar recetas o planear sorpresas para amigos y familiares, el avance imparable de esta tecnología está generando grandes dudas sobre el futuro del empleo. Ante este panorama, Bill Gates, el cofundador de Microsoft y una de las voces más respetadas en el ámbito tecnológico, ha ofrecido sus predicciones sobre cuáles serán las profesiones que no solo sobrevivirán, sino que prosperarán en la era de la IA.

No es novedad que la IA se esté integrando cada vez más en nuestra rutina diaria. Desde asistentes virtuales que nos ayudan a organizar nuestra agenda hasta sistemas más avanzados que asisten a empresas en la toma de decisiones estratégicas, la IA está en todas partes. Incluso, en situaciones cotidianas como pedir comida a domicilio o sugerirnos series basadas en nuestros gustos, es casi imposible no cruzarse con una IA.

Las capacidades de estas herramientas parecen ilimitadas; sin embargo, como en todo avance tecnológico, también hay riesgos: uno de los grandes peligros de la IA es la generación de información incorrecta o desinformación, lo que puede crear un entorno de incertidumbre y desconfianza. Aun así, su uso sigue creciendo, especialmente en el ámbito laboral, donde ya está empezando a reemplazar tareas rutinarias y repetitivas que solían ser realizadas por humanos.

La preocupación por el futuro laboral

Ante el acelerado avance de la IA, uno de los principales temores en la sociedad actual es la posibilidad de que muchas profesiones desaparezcan. La automatización de tareas está causando incertidumbre entre los trabajadores, particularmente aquellos que no cuentan con las habilidades digitales necesarias para adaptarse a un entorno laboral cada vez más tecnológico. Según Bill Gates, esta preocupación es legítima, pero sugiere que, en lugar de centrarse en los trabajos que desaparecerán, deberíamos enfocarnos en las oportunidades que surgirán.

“Es natural que la gente se preocupe por perder sus empleos a medida que la tecnología avanza. No obstante, la IA también abrirá nuevas puertas y creará trabajos que hoy ni siquiera podemos imaginar. En el pasado, la revolución industrial provocó transformaciones similares en el mercado laboral y, aunque hubo un periodo de ajuste, al final la sociedad emergió con nuevas profesiones y oportunidades”, explicó Gates en su blog personal.

Los trabajos del futuro según Bill Gates

En este contexto de transformación, Gates ha identificado tres áreas laborales clave que no solo resistirán la automatización, sino que serán vitales para el futuro:

Biología y ciencias de la vida: Según Gates, la biología es una de las áreas que seguirá creciendo de manera exponencial en las próximas décadas. Las investigaciones sobre biotecnología, salud y genética no solo son fundamentales para mejorar la calidad de vida, sino que requieren de habilidades humanas únicas, como la capacidad de análisis profundo, la creatividad en la resolución de problemas y el entendimiento de procesos complejos que la IA aún no puede replicar completamente. En este campo, los avances como la edición genética, los tratamientos personalizados y la investigación sobre el envejecimiento seguirán demandando expertos humanos.

Energía y sostenibilidad: El sector energético es otro ámbito que, según Gates, este rubro experimentará una enorme expansión en los próximos años. Con el aumento de la preocupación por el cambio climático y la búsqueda de soluciones energéticas más limpias y sostenibles, las profesiones relacionadas con la energía renovable y la gestión de recursos naturales serán cruciales. Innovaciones en energías como la solar, eólica o de hidrógeno, así como el desarrollo de nuevas tecnologías para capturar carbono, demandarán ingenieros y científicos que lideren estos esfuerzos. La transición energética no solo requerirá tecnología, sino también personas capaces de diseñar e implementar soluciones que permitan enfrentar los desafíos ambientales del futuro.

Diseño y programación de Inteligencia Artificial: Aunque la IA está destinada a automatizar muchas tareas, alguien tendrá que diseñarla, programarla y mejorarla. Gates destaca que las personas con habilidades en programación y desarrollo de software serán esenciales en un futuro dominado por la IA. Los profesionales especializados en el diseño de sistemas inteligentes no solo tendrán un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino que también serán responsables de garantizar que la IA se utilice de manera ética y beneficiosa para la sociedad. A medida que la IA se vuelva más sofisticada, se necesitarán cada vez más expertos capaces de abordar los desafíos técnicos y éticos que conlleva su evolución.

¿Qué papel jugará la IA en nuestras vidas?

Gates no es pesimista sobre el futuro. A diferencia de quienes predicen un panorama en el que la IA dejará sin empleo a millones de personas, él cree que las máquinas asumirán principalmente las tareas repetitivas, lo que permitirá a los trabajadores humanos enfocarse en actividades más creativas y satisfactorias.

“La inteligencia artificial tiene el potencial de liberar a las personas de las tareas más tediosas, como la introducción de datos o la toma de notas en reuniones, para que puedan dedicarse a proyectos más innovadores y con un mayor valor añadido”, menciona.

Esto no significa que la transición será fácil. Los trabajos rutinarios, como aquellos en las áreas administrativas o de atención al cliente, podrían reducirse significativamente, pero Gates subraya que esto no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad: la IA permitirá a los profesionales enfocarse en tareas que requieren creatividad, juicio crítico y empatía, habilidades que, al menos por ahora, las máquinas no pueden replicar.

La clave para el futuro

Uno de los puntos más importantes en el discurso de Gates es la necesidad de invertir en educación tecnológica. Según él, la única manera de mantenerse relevante en el mercado laboral del futuro es desarrollar habilidades relacionadas con la tecnología y la IA. Por ello, sugiere que los jóvenes de hoy deberían aprender programación desde una edad temprana y familiarizarse con conceptos como el aprendizaje automático y la automatización.

“Es crucial que tanto las nuevas generaciones como los trabajadores actuales se capaciten en áreas vinculadas a la tecnología. La programación será una habilidad tan básica en el futuro como lo es hoy saber usar una computadora o hablar varios idiomas”, advierte Gates.

Además, insta a los gobiernos y las instituciones educativas a adaptar sus currículos para preparar a los estudiantes para un mundo en el que las habilidades digitales serán esenciales, ya que si bien nadie puede predecir con exactitud cómo será el futuro del trabajo en las próximas décadas, una cosa es clara: la IA está aquí para quedarse, y transformará no solo la forma en que trabajamos, sino también las oportunidades que surgirán. La clave estará en la educación, la innovación y la capacidad para aprovechar las herramientas que la IA pone a nuestra disposición.