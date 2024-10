Dragon Ball Sparking! Zero I ¿Qué son los episodios Sparking y cómo desbloquearlos

Dragon Ball: Sparking! Zero ha emocionado a los fanáticos al heredar del clásico Budokai Tenkaichi el icónico modo historia, titulado Combates de Episodio. En este modo, puedes desbloquear los Episodios Sparking, que presentan rutas alternativas y escenarios hipotéticos, permitiéndote ver qué habría sucedido si los eventos hubieran tomado otro rumbo.

Pero, ¿qué son exactamente estos episodios y cómo puedes desbloquearlos? Si eres un fan de Dragon Ball y quieres descubrir todos los secretos de este juego, aquí te explicamos cómo desbloquear los Episodios Sparking, desde qué son hasta qué pasos seguir para desbloquear cada uno de ellos.

¿Qué son los episodios Sparking?

Los episodios Sparking son momentos alternativos dentro del modo historia de Dragon Ball: Sparking! Zero, donde los jugadores pueden explorar versiones “¿qué pasaría si...?” de la historia original. Estos episodios no siguen la línea canónica del anime o manga, sino que te muestran rutas alternativas que habrían sucedido si los personajes tomaran decisiones distintas o si ocurrieran otros hechos.

Son conocidos también como rutas secundarias y se activan cumpliendo objetivos específicos en batallas clave del modo historia. Cuando logras desbloquear uno, el juego te lo hará saber con un letrero que indica que estás en un episodio Sparking. Sin embargo, este letrero puede aparecer al principio o al final del episodio, lo que puede causar cierta confusión.

¡Desbloquea los episodios Sparking y descubre nuevas rutas!

Cada uno de los personajes del modo historia de Dragon Ball: Sparking! Zero tiene diferentes cantidades de Episodios Sparking. Por ejemplo, mientras que personajes como Goku pueden desbloquear hasta tres rutas alternativas, otros como Piccolo solo tienen una. Completar estos episodios no solo desbloquea nuevas rutas, sino que también te otorga recompensas valiosas, como zeni y otros objetos.

¿Cómo descubrir los objetivos secundarios de las batallas?

Para desbloquear los episodios Sparking, necesitas cumplir ciertos objetivos secundarios en las batallas. Aunque estos objetivos no siempre están claramente indicados, hay una forma de verlos fácilmente dentro del juego:

Inicia la batalla en la que quieras desbloquear un episodio Sparking.

en la que quieras desbloquear un episodio Sparking. Pausa el juego durante la batalla.

durante la batalla. Selecciona la opción “Detalles del combate” en el menú de pausa.

en el menú de pausa. Aquí podrás ver el objetivo secundario necesario para abrir la ruta alternativa.

A veces, estos objetivos pueden ser tan simples como derrotar a un oponente rápidamente, pero en otros casos, pueden requerir que tomes ciertas decisiones en escenas de diálogo o que evites habilidades específicas de tus enemigos.

Ojo, cuidado con la dificultad

Para poder cumplir los requisitos y desbloquear todos los episodios Sparking, es crucial que juegues en dificultad normal. Si decides reducir la dificultad, no podrás cumplir con los objetivos secundarios y, por lo tanto, no podrás acceder a las rutas alternativas. El juego te advertirá si bajas la dificultad, así que asegúrate de mantenerla en normal para no perderte estos emocionantes episodios.

Guía rápida para desbloquear los episodios Sparking de cada personaje!

A continuación, te mostramos una lista de los episodios Sparking disponibles para cada personaje en el modo historia de Dragon Ball: Sparking! Zero:

Episodios Sparking de Goku:

Codo con codo

Superando los límites

El futuro cambiante

Episodios Sparking de Vegeta:

Vínculo parental

Primer lugar

Episodios Sparking de Son Gohan:

El guerrero más fuerte

Episodios Sparking de Piccolo:

La enseñanza de un mentor

Episodios Sparking de Trunks del futuro:

Esperanza resplandeciente

Orgullo heredado

Embarcando hacia el mañana

Episodios Sparking de Freezer:

El ejército de Freezer se une al combate

Episodios Sparking de Goku Black:

Prueba de la justicia

Episodios Sparking de Jiren:

Fuerza verdadera

¡Explora todos los caminos alternativos!

Si quieres disfrutar de la experiencia completa de Dragon Ball: Sparking! Zero, asegúrate de desbloquear todos los episodios Sparking de cada personaje. Estos caminos alternativos no solo expanden la historia, sino que también ofrecen escenarios sorprendentes y emocionantes que no querrás perderte. Recuerda mantener la dificultad adecuada y consultar los objetivos secundarios en cada misión para no dejarte ningún detalle sin explorar.