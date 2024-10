¿Youtube está ocultando el botón de “saltar” en los anuncios?

En los últimos días, varios usuarios de YouTube han notado cambios que han dificultado saltar anuncios en la plataforma. Un usuario de Reddit reportó haber visto rectángulos negros cubriendo el botón de omitir en la versión de escritorio, mientras que otros usuarios mencionaron que no aparecía el temporizador de cuenta regresiva en la versión móvil.

Estos informes generaron preocupación sobre posibles cambios en la experiencia de ver videos, pero YouTube ha aclarado que el botón para saltar anuncios no ha sido eliminado.

YouTube asegura que el botón de omitir sigue presente

En una declaración a The Verge, Oluwa Falodun, portavoz de YouTube, explicó que el botón de omitir no ha sido eliminado. “YouTube no oculta el botón de omisión”, afirmó Falodun. “En los anuncios que se pueden omitir, el botón aparece después de cinco segundos de reproducción, como siempre ha sido”. Lo que ha cambiado es cómo se presentan ciertos elementos del reproductor de anuncios, ya que la empresa está reduciendo algunos componentes visibles.

Según Falodun, YouTube está enfocado en mejorar la experiencia de los usuarios al limpiar el diseño del reproductor de anuncios, permitiendo que las personas interactúen de manera más directa con el contenido publicitario.

Ahora, los usuarios tanto en la versión de escritorio como en la móvil pueden ver el temporizador de cuenta regresiva representado como una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla, lo que podría ser el motivo por el cual algunos usuarios no han visto el temporizador habitual.

Expansión de los espacios publicitarios en YouTube

Aunque el botón de omitir sigue presente, es evidente que YouTube está ampliando los espacios donde se muestran los anuncios. Una de las áreas más recientes que ha sido aprovechada para mostrar publicidad es la pantalla de pausa. Cuando los usuarios detienen un video, pueden encontrarse con anuncios en ese espacio, lo que representa un nuevo formato para captar la atención del espectador.

Además de ampliar los espacios publicitarios, la plataforma también ha reducido algunos controles de anuncios para los creadores de contenido. Estos cambios han generado críticas de algunos usuarios, que consideran que la experiencia de navegación se ha visto más saturada por la publicidad.

Medidas contra los bloqueadores de anuncios

Otro de los frentes que YouTube ha abordado con mayor fuerza es el uso de bloqueadores de anuncios. La plataforma ha comenzado a tomar medidas más estrictas para combatir su uso, asegurándose de que los usuarios no eviten los anuncios de manera artificial. Esta acción busca preservar los ingresos generados por la publicidad, una parte fundamental del modelo de negocio de YouTube.

Según los términos de la plataforma, solo las interacciones genuinas con los anuncios serán contabilizadas para la monetización y se eliminará a aquellos creadores que intenten inflar artificialmente las vistas en sus publicaciones.

YouTube Premium: una alternativa para evitar anuncios

Para aquellos usuarios que desean evitar la creciente presencia de anuncios en la plataforma, YouTube Premium sigue siendo la opción más directa. Sin embargo, el costo de este servicio ha aumentado en los últimos meses, lo que ha llevado a algunos usuarios a reconsiderar si vale la pena pagar para obtener una experiencia libre de anuncios.