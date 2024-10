Informe de The Wall Street Journal revela la dramática caída de Google en cuanto a los anuncios en las búsquedas

Un reciente informe publicado por The Wall Street Journal revela que Google se enfrenta a un gran desafío en el futuro inmediato. El famoso gigante de las búsquedas, adueñado del negocio de la publicidad en Internet, ahora tiene dos grandes competidores: la inteligencia artificial y redes sociales como TikTok.

PUBLICIDAD

Buscar en Google es una práctica común en los últimos 25 años, aproximadamente. Ponemos una palabra en la caja y la aplicación nos ofrece una variedad de enlaces de sitios que suelen mostrar anuncios de empresas que pagaron al gigante de Mountain View, por aparecer en las pantallas de los usuarios.

La inteligencia artificial ha hecho que las búsquedas bajen, ya que servicios como ChatGPT de OpenAI pueden responder cualquier interrogante en cuestión de segundos y sin la necesidad de poner un enlace.

Sin embargo, el chatbot de la empresa de Sam Altman no significa una amenaza para Google, ya que la plataforma no tiene anunciantes (no funciona con publicidad). Entonces, no hay empresas o marcas que quieran vender, pagando por el servicio de IA.

Las dos amenazas para Google

Pero hay un servicio de inteligencia artificial, impulsado por Jeff Bezos, que sí compite directamente contra Google. Se trata de la plataforma Perplexity, un servicio digital que planea introducir anuncios en sus respuestas generadas por IA, a más tardar finales de este mes.

Perplexity

Gracias a este mecanismo de anuncios, la empresa respaldada por Jeff Bezos quiere combinar sus métodos de ingresos, ya que antes sólo ganaban dinero por medio de una suscripción de 20 dólares mensuales. Ahora habrá una versión gratuita con publicidad.

La otra amenaza que tiene Google es TikTok. Cada vez son más los anunciantes que invierten en las redes sociales, y esta plataforma digital china, que no pare de crecer, “comenzó a permitir que las marcas orienten sus anuncios en función de las consultas de búsqueda de los usuarios”, reseña WSJ.

Archivo - Logo de la app Tiktok TIKTOK - Archivo (TIKTOK/Europa Press)

“Se espera que la participación de Google en el mercado de publicidad de búsqueda de EE. UU. caiga por debajo del 50% el próximo año por primera vez en más de una década, según la firma de investigación eMarketer”, añadió el medio antes citado.