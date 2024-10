La extraña Mini Van Porsche estilo “Pimp My Ride” que Mark Zuckerberg construyó para su esposa Priscilla

El garaje de Mark Zuckerberg, el genio dueño de Facebook, acaba de recibir una actualización: un Porsche 911 GT3 con paquete Touring y, para su esposa, Priscila Chan un Porsche Cayenne Turbo GT... ¿Versión van? Sí, parece un furgón para escolares, pero es un Porsche.

El CEO de Meta mostró los dos autos nuevos en una publicación de Instagram el domingo, incluido este curioso Cayenne personalizado, normalmente un SUV de 200.000 dólares. Y ahora, aunque horrible, sería aún más caro. Los autos parecen tener acabados en gris claro a juego en un color que Porsche llama “Crayon”.

El vehículo fue construido con la colaboración de West Coast Customs, los encargados de las modificaciones más extraños de autos en el programa “Pimp My Ride” hasta la temporada 5. Fue un programa televisivo muy exitoso y que muchos de ustedes deben recordar.

¿Por qué crearon esta curiosidad?

“Nueva misión secundaria. Priscilla quería una minivan, así que he estado diseñando algo que estoy bastante seguro que debería existir: una minivan Porsche Cayenne Turbo GT”, escribió. “Incorporamos un GT3 Touring manual para que sea de él y de ella”.

En el video de Instagram, el Cayenne personalizado parece haber sido modernizado con puertas correderas eléctricas, un elemento común en las minivans modernas. Pero en serio: no nos gusta. No le queda bien. Ademáss, no está claro qué personalizaciones interiores se pudieron haber realizado en el vehículo. (¿Habrá más de este desastre en su interior?).

¿Porsche tiene proyectos de Mini Van? ¿En serio?

Zuckerberg dijo en la publicación que Porsche y West Coast Customs, un taller de carrocería con sede en el sur de California conocido por sus modificaciones únicas de autos clásicos y de lujo, ayudaron a crear lo que probablemente sea la única minivan Porsche en la carretera. Según la cuenta de redes sociales de West Coast Customs, la clientela anterior de la tienda incluye a Justin Bieber y Shaquille O’Neal, entre otros. Y como señalamos, eran los que hacían las modificaciones en “Pimp My Ride”.

Al parecer, el dinero lo compra todo, porque suena increíble pensar que Porsche “ayudaría” a crear esta cosa extraña. En un correo electrónico, el portavoz de Porsche, Angus Fitton, dijo a Business Insider que la compañía creó un concepto de minivan llamado Servicio de carreras Porsche Vision en 2018 que nunca llegó a producirse.

Fitton agregó que si bien la compañía no creó el Cayenne personalizado de Zuckerberg , Porsche sí tiene “un departamento llamado ‘deseos especiales’ llamado Sonderwunsch que permite a los clientes personalizar sus autos según sus requisitos precisos”. “¡Hasta la fecha todavía no nos han pedido que creemos una minivan!” Fitton escribió. ¿Será que no se dió por enterado?

A tono con los cambios de Zuck

Los portavoces de Meta y de Aduanas de la Costa Oeste no han dicho nada más al respecto de estse curioso vehículo. Y lo extraño de este objeto, calza con cambios en el CEO de Meta. Zuckerberg ha estado pasando por una evolución de estilo personal últimamente, luciendo nuevas cadenas y camisetas cuadradas por lo que tal vez sea lógico que él y Chan conduzcan nuevos látigos que ayuden a inclinarse hacia su nueva era.

¿Cuánto gastaron?

Para tener un cálculo aproximado, hay que considerar que el modelo básico del Porsche Cayenne cuesta 90.000 dólares. Según el sitio web de Porsche, el paquete Turbo GT, que incluye un motor diferente y una carrocería exterior más agresiva, agrega al menos otros $100,000 al precio.

Así luce un Porsche Cayenne normal:

Porsche Cayenne (Andres Poehler W)

El nuevo 911 de Zuckerberg es un modelo que recientemente dejó de producirse, dijo el portavoz de Porsche a BI. Antes de las opciones, el 911 GT3 Touring costaba 164.650 dólares, escribió.

Porsche 911 GT3 (Andres Poehler W)

A Zuckerberg se le ha visto a menudo en una línea más humilde de autos: un Acura TSX negro, un Volkswagen Golf GTI hatchback y un Honda Fit. Todos estos autos en ese momento costaban alrededor de $30,000 o menos.

BI informó que su coche más llamativo, que aún supera a los dos nuevos Porsche, es un Pagani Huayra un deportivo italiano que costó más de 1 millón de dólares. ¿Esto significa que ahora seguirá esa senda del coleccionismo de autos caros y especiales? El que puede, puede.

Igual es hermoso el Pagani Huayra: