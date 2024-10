El autor de My Hero Academia recreó una icónica portada de Dragon Ball y el resultado es sorprendente

La revista Saikyo Jump reveló una nueva ilustración como parte de su proyecto Dragon Ball Super Gallery, un tributo oficial por el 40.º aniversario de la icónica franquicia Dragon Ball de Akira Toriyama. Este mes, el creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, se suma al homenaje con una reinterpretación de una clásica portada de Dragon Ball.

El homenaje de Horikoshi a Dragon Ball

Según @WSJ_manga en X (anteriormente Twitter), Horikoshi dibujó a un Goku niño posando con confianza sobre un automóvil de Capsule Corp. La ilustración está inspirada en la portada del Volumen 13 de Dragon Ball, que se publicó por primera vez en enero de 1988.

Esta nueva versión de Horikoshi es la número 39 de un total de 42 portadas que forman parte del proyecto. Saikyo Jump ha confirmado que las últimas ilustraciones del proyecto se lanzarán en noviembre de 2024.

La Dragon Ball Super Gallery: una celebración artística

La Dragon Ball Super Gallery es una muestra artística que ha durado cuatro años, con nuevos homenajes a las portadas de Dragon Ball realizados por algunos de los más reconocidos artistas del manga.

El proyecto fue inaugurado por Masashi Kishimoto, creador de Naruto, en septiembre de 2021. Otros artistas que han participado incluyen a Tite Kubo (Bleach), Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man), Koyoharu Gotouge (Demon Slayer), Tatsuya Endo (Spy x Family) y Hirohiko Araki (JoJo’s Bizarre Adventure), entre muchos más.

A pesar de que la interpretación de Horikoshi mantiene una similitud con la original, otros artistas han optado por versiones más creativas y originales. Algunos ejemplos incluyen el estilo intimidante de Masanori Morita (Rookies) para los guerreros Z, o la elegante versión shojo de Hiroyuki Asada (Letter Bee) para Goku.

Volumen 13 Dragon Ball Volumen 13 Dragon Ball

La relevancia de Kohei Horikoshi en el mundo del manga

Horikoshi es uno de los autores más reconocidos de la revista Weekly Shonen Jump, gracias a su exitosa serie My Hero Academia, que concluyó su manga a principios de este año. La franquicia celebró en abril de 2024 los 100 millones de copias en circulación mundial, colocándose al mismo nivel de otros éxitos contemporáneos como Jujutsu Kaisen.

La séptima temporada de My Hero Academia está en emisión y ha recibido elogios de los fanáticos. Uno de sus episodios más recientes, titulado I am Here, cuenta con una calificación impresionante de 9.7 en IMDb. Además, la última película de la franquicia, You’re Next, llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 11 de octubre.

El manga de My Hero Academia está disponible en inglés a través de VIZ Media, y el anime se puede ver en plataformas como Netflix, Hulu y Crunchyroll.