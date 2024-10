Música, lucha libre y memes I Estos son los invitados a AEX Santiago 2025

AEX Santiago anunció su parrilla de artistas internacionales para su edición número 32, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de febrero de 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho. El tradicional evento, que se viene realizando desde 2002 y que en su última edición congregó a más de 10 mil fanáticos, contará para su próxima versión con la presencia de números artísticos para todos los gustos.

PUBLICIDAD

“Año a año buscamos entregar experiencias nuevas para todos los asistentes a AEX. Es por eso que diversificamos nuestra parrilla de invitados, incluyendo exponentes musicales, del mundo del manga e incluso fenómenos virales y de la lucha libre”, comentó Claudia Cabezas, Productora General de Arcadia Libre Producciones.

Los invitados de AEX 32: Música, lucha libre y memes

Los artistas que formarán parte de AEX 32 son los siguientes:

TJPW – Tokyo Joshi Pro Wrestling: La lucha libre japonesa femenina llega a AEX Santiago y a Chile por primera vez. El estilo kawaii y el poder femenino se fusionan en un espectáculo inédito con la presencia de las conocidas luchadoras Maki Itoh y Miyu Yamashita, entre otros, que serán parte de AEX 32.

Dave Rodgers: No todos pueden decir que tienen una canción que se ha transformado en un meme de internet. “Deja Vu” es una de ellas, una canción que aparece en cada video relacionado a velocidad y carreras, y que forma parte de la banda sonora del conocido anime Initial D. Su intérprete, Dave Rogers, es una figura reconocida del eurobeat y estará en Chile para presentarnos un show lleno de música electrónica y motores en AEX Santiago.

Chiitan☆: Una de las mascotas virales más populares de Japón, que ganó popularidad por sus innumerables hazañas peligrosas y extremas que han conquistado las redes sociales, desde practicar el skateboarding y el paracaidismo, hasta enfrentarse a campeones de lucha libre arriba del ring. A pesar de que estas acciones no siempre salen bien para el personaje, ha sabido robarse el corazón de los fans, con millones de seguidores. En AEX 32, estará desafiando al público chileno a retos y juegos de diversión.

JUNNA: Conocida cantante japonesa quien fue parte de la banda Waikure, grupo idol que era parte de la popular serie Macross Delta. Como solista, ha sido intérprete de temas de series de anime tales como Kakegurui, Fena: Pirate Princess, Sabicui Bisco y Mahō Tsukai no Yome (The Ancient Magus Bride). JUNNA llega por primera vez a Chile a presentarse en AEX Santiago.

PUBLICIDAD

Shinn Uchida: Conocida pintora japonesa, quien se ha destacado por dibujar obras de manga en vivo en lienzos muy grandes. Uchida se dio a conocer a través de una mención honorífica en un concurso de la revista Ultra Jump, pudiendo debutar como mangaka. Ha presentado shows de “dibujo en vivo” en todo el mundo, destacando eventos como el Tokyo Game Show, entre los más prestigiosos.

Shihori: Cantante y compositora de basta trayectoria en el mundo del anime y videojuegos. Ha sido la voz de canciones de títulos como League Of Legends, Beatmania, Mobile Legends: Bang Bang y Omega Strikers, además de colaborar con gigantes de la industria musical japonesa como Yoko Kano, Nana Mizuki, Momoiro Clover Z y Buono! No solo eso, ha compuesto canciones para series como Fairy Tail, My Little Pony y Macross Frontier.

“Hace más de 22 años que AEX ha sido un espacio que ha unido varias generaciones de fanáticos, que vienen de todo Chile para vivir esta experiencia y compartir con amigos en torno a la cultura japonesa”, comentó Claudia Cabezas, Productora General de Arcadia Libre Producciones.

Las entradas ya se pueden adquirir a través del sistema Ticketchan con valores que van desde los $20.990 en preventa, hasta los $61.990. Tanto el sábado 8 como el domingo 9 de febrero las puertas se abrirán a partir de las 11:00 horas hasta las 19:30 horas.