El regreso del genio de la IA | Google apuesta US $2.700 millones por Noam Shazeer y su startup

En un movimiento que ha sorprendido a muchos, la gigante tecnológica desembolsó la asombrosa suma de US $2.700 millones para recuperar a Noam Shazeer, una de las mentes más brillantes en el desarrollo de IA, y hacerse con las licencias de su startup, Character.AI.

¿Quién es Noam Shazeer?

Shazeer, de 48 años, es un nombre clave en el mundo de la tecnología. Llegó a Google en el año 2000, cuando la compañía aún era joven y, desde entonces, se destacó como uno de los principales ingenieros de software de la empresa. Fue uno de los pioneros en la creación de sistemas de IA avanzados y coautor del influyente artículo de investigación ”Attention is All You Need”, que sentó las bases para los modelos de lenguaje actuales, como ChatGPT.

Sin embargo, en 2021, Shazeer decidió dejar Google tras un desacuerdo sobre la publicación de un chatbot que había desarrollado junto con Daniel De Freitas. Los ejecutivos de la empresa, preocupados por cuestiones de “seguridad” y “equidad”, no aprobaron el lanzamiento, lo que llevó a Shazeer a buscar nuevos horizontes.

El nacimiento de Character.AI

Tras su salida de Google, Shazeer no perdió el tiempo. En septiembre de 2022, junto a su excolega Daniel De Freitas, fundó Character.AI, una plataforma que permite a los usuarios interactuar con versiones de IA de personajes tanto reales como ficticios. Desde Elon Musk hasta Frodo Bolsón, la idea era que los usuarios pudieran personalizar y crear sus propios bots, ofreciendo una experiencia única y más personal que la que brindaba ChatGPT.

Aunque la startup logró atraer usuarios y obtener ingresos, enfrentó desafíos importantes, principalmente la feroz competencia y la necesidad de inversiones constantes para mantenerse a la altura de gigantes como OpenAI y Microsoft. Estos obstáculos obligaron a Shazeer a buscar opciones para asegurar el futuro de su empresa.

Un acuerdo multimillonario con Google

Finalmente, Google vio en esta situación una oportunidad. El acuerdo, que asciende a más de US $2.700 millones, no solo cubre las licencias de Character.AI, sino que también trae de vuelta a Shazeer, quien ahora será uno de los líderes del desarrollo del modelo de IA Gemini, creado por la división DeepMind de Google.

Lo interesante es que, aunque la cifra es bastante alta, gran parte de ella se destinará a comprar acciones de inversores y a pagar a los miembros del equipo de Character, lo que refleja la importancia del talento humano en este tipo de adquisiciones.

¿Por qué Google pagó tanto?

Según informes del Wall Street Journal, lo que realmente motivó a Google a desembolsar esa cantidad fue el regreso de Noam Shazeer. La compañía considera que su visión y experiencia son fundamentales para mantenerse competitivos en el sector de la IA, especialmente cuando se trata de enfrentar a rivales como OpenAI y Microsoft.

El propio Shazeer ha destacado en varias ocasiones que su interés no está en las pequeñas mejoras, sino en resolver los grandes problemas del mundo a través de la tecnología. Con su regreso a Google, el gigante tecnológico espera avanzar aún más en la creación de modelos de IA que cambien la manera en que interactuamos con el mundo digital.

Un futuro prometedor para Google y Shazeer

Con la reincorporación de Noam Shazeer, Google no solo ha recuperado a una de las mentes más brillantes en IA, sino que también ha fortalecido su apuesta en el desarrollo de tecnologías que definirán el futuro. La IA sigue avanzando a pasos agigantados, y parece que Google está dispuesto a hacer todo lo necesario para liderar esta revolución.

Este millonario acuerdo podría ser solo el comienzo de una nueva era para la inteligencia artificial, con Shazeer como una pieza clave en este complejo tablero tecnológico.