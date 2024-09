Esta teoría de un youtuber plantea qué es el One Piece y dónde está

One Piece

Han pasado 27 años desde que One Piece comenzó su publicación, y los Piratas del Sombrero de Paja han recorrido decenas de islas y miles de kilómetros en su travesía. Sin embargo, surge una gran pregunta: ¿cómo es posible que en más de 800 años de historia, con tantas tripulaciones navegando los mares, nadie haya encontrado el One Piece?

PUBLICIDAD

Incluso el legendario Gol D. Roger llegó a Laugh Tale, pero no pudo acceder al verdadero tesoro. Además, sorprende que ni siquiera el Gobierno Mundial, con sus vastos recursos, haya logrado localizar la isla final.

Una teoría interesante del youtuber Gaditoo sugiere que la razón por la cual nadie ha podido encontrar Laugh Tale y hacerse con el One Piece es porque este tesoro se encuentra dentro de una ballena. Por increíble que parezca, esta teoría está respaldada por diversas pistas que el creador de la serie, Eiichiro Oda, ha dejado a lo largo de la historia.

Las Pistas Que Oda Ha Dejado

A lo largo del manga y el anime de One Piece, Oda ha insinuado varias veces la importancia de las ballenas en momentos cruciales de la trama. A continuación, exponen algunas de las pistas más destacadas que refuerzan la conexión entre las ballenas y Laugh Tale.

1. Crocus y Laboon

La primera vez que se menciona el nombre de Laugh Tale en el manga, ocurre en el capítulo 105, cuando Crocus, un antiguo miembro de la tripulación de Gol D. Roger, habla de ella. Curiosamente, Crocus se encarga de cuidar a Laboon, una gigantesca ballena cachalote. Desde este momento, se establece una conexión entre el misterioso tesoro y la ballena, algo que parece no ser una coincidencia.

2. La Entrada al Nuevo Mundo

Cuando los Piratas del Sombrero de Paja llegan al Nuevo Mundo, son recibidos por una gigantesca escuela de ballenas cachalote, la misma especie que Laboon. Esto ocurre justo en la mitad de su aventura, lo que sugiere que las ballenas están presentes en los puntos clave de la travesía por la Grand Line. Si las ballenas aparecen tanto al principio como en la mitad, ¿podría haber una al final de la aventura?

3. Capítulo 818: Dentro de la Ballena

Uno de los momentos más reveladores ocurre en el capítulo 818. Aquí, se introducen los Road Poneglyphs y se explica cómo llegar a Laugh Tale. Lo más interesante es que todo esto sucede dentro de un árbol gigante con forma de ballena, y el capítulo se titula “Dentro de la Ballena”. Es como si Oda estuviera insinuando directamente que el One Piece está, literalmente, dentro de una ballena.

PUBLICIDAD

4. Los Reyes Marinos y Las Ballenas

En el capítulo 968, cuando se menciona el nacimiento de Shirahoshi, se observa cómo las ballenas están emocionadas por el futuro encuentro entre los “soberanos” del mar. Los Reyes Marinos, las criaturas más poderosas del océano, también muestran un gran respeto por las ballenas, lo que sugiere que estos gigantes del mar juegan un papel fundamental en los eventos finales de la historia.

5. El Moby Dick

Otro detalle significativo es que el barco de Barbablanca, conocido como el hombre más cercano al One Piece, se llama Moby Dick, una referencia directa a la famosa novela de 1851 protagonizada por un cachalote, la misma especie que Laboon. Este es otro indicio de que las ballenas tienen una profunda relación con el tesoro final.

6. La Ballena en Zou

Cuando Vegapunk revela que el mundo está a punto de hundirse bajo el mar, la ballena de Zou vuelve a aparecer en una viñeta clave. Desde el principio del manga, Oda ha incluido ballenas en momentos cruciales de la historia, lo que refuerza la idea de que están relacionadas con el destino final de la aventura.

7. Ilustraciones y Portadas

En varias ilustraciones y portadas del manga, Oda ha mostrado ballenas en posiciones simbólicas. En la portada del capítulo 234, por ejemplo, se ve a Usopp nadando junto a una ballena que lleva un sombrero similar al de Luffy, con una cinta roja. Además, en la portada del capítulo 471, se muestra una ballena nadando hacia el sol, mientras lleva una corona de rey, lo que podría ser una representación del “rey de los mares”.

La Isla Movible y el Tesoro Oculto

Oda ya ha introducido el concepto de una isla movible en One Piece, como se ve con Zou, la isla que se mueve sobre el gigantesco elefante. Entonces, ¿por qué no podría haber una isla dentro de una ballena que esté navegando por los mares, conteniendo el One Piece?

Crocus describe a Laboon como una “ballena isla”, la más grande de los mares. Esto abre la posibilidad de que el One Piece esté dentro de una ballena gigante que ha evitado ser encontrada durante siglos, moviéndose constantemente por los océanos.

¿Cómo Se Puede Llegar a la Ballena?

La clave para invocar a la ballena que contiene el One Piece podría estar en el “Sake de Binks”, la canción que Brook tocó para las ballenas cachalote en el capítulo 654. Cuando interpretó esta melodía, las ballenas respondieron de manera positiva y comenzaron a guiar a los Piratas del Sombrero de Paja hacia la superficie. Esto sugiere que la canción podría ser la clave para invocar a la ballena que contiene el tesoro.

Conclusión: El One Piece Está Dentro de una Ballena

Todo apunta a que el One Piece se encuentra dentro de una ballena gigante, una isla viviente que ha estado navegando por los mares, oculta del Gobierno Mundial y de los piratas durante más de 800 años. Oda ha dejado numerosas pistas a lo largo de la historia que vinculan a las ballenas con Laugh Tale y el One Piece.

Si esta teoría es correcta, Luffy y su tripulación deberán encontrar el lugar señalado por los Road Poneglyphs y tocar la melodía del “Sake de Binks” para invocar a la ballena que guarda el mayor tesoro de todos.

Revisa el video acá: