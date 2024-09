Windows | Así puedes ocupar una computadora que no se puede actualizar a Windows 11

Microsoft se prepara para lanzar la esperada actualización de Windows 11 24H2, repleta de novedades y mejoras basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, esta potente actualización trae consigo un nuevo conjunto de requisitos mínimos que podrían dejar como obsoletos a muchos equipos.

¿Cuáles serán los requisitos mínimos?

Para poder disfrutar de las ventajas de Windows 11 24H2, tu computadora deberá contar mínimo con un procesador de 64 bits, al menos 8 GB de RAM, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 y de igual forma con un chip de seguridad TPM 2.0. Si bien no son los requisitos para un videojuego de última generación, más de un equipo no cumplirá con las características dejando a muchos usuarios con la necesidad de actualizar a un equipo nuevo o buscar aumentar la vida útil del que ya poseen.

Si bien puede parecer una actualización normal, el mayor problema radica en que este octubre de 2025, de igual forma marca el fin de soporte de Windows 10 y los equipos que no cumplan los requisitos de Windows 11 dejarán de recibir actualizaciones de seguridad, exponiéndote a riesgos como virus y malware. Si bien puede sonar fatalista, estas son lagunas de las acciones que puedes seguir.

Una alternativa popular y gratuita es instalar una distribución Linux. Sistemas operativos como Ubuntu, Linux Mint o Fedora ofrecen una amplia gama de funcionalidades y son altamente personalizables. Al instalar Linux, no solo protegerás tu equipo, sino que también disfrutarás de una mayor libertad y control sobre tu sistema operativo.

Otra opción interesante es convertir tu ordenador en un Chromebook. Chrome OS Flex, desarrollado por Google, es un sistema operativo ligero y basado en la nube que te permitirá navegar por internet, utilizar aplicaciones web y realizar tareas básicas de manera eficiente.

Finalmente, existe la posibilidad de intentar forzar la instalación de Windows 11 en un equipo que no cumple con los requisitos mínimos. Sin embargo, esta práctica no es recomendada, ya que puede provocar problemas de estabilidad y rendimiento. Es importante tener en cuenta que esta opción conlleva riesgos y no está respaldada por Microsoft.