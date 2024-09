Bill Gates revela las 3 preguntas clave que siempre se hace antes de empezar un proyecto

Si hay alguien que sabe cómo elegir bien en qué proyectos embarcarse es Bill Gates. El cofundador de Microsoft y uno de los filántropos más influyentes del mundo ha compartido recientemente en su blog personal, Gates Notes, cuáles son las tres preguntas esenciales que se plantea antes de involucrarse en cualquier iniciativa.

PUBLICIDAD

Estas preguntas, según él, son la clave detrás de su éxito continuo, tanto en el ámbito empresarial como en el filantrópico.

¿Qué hay detrás de la toma de decisiones de Bill Gates?

A lo largo de su vida, Gates ha sido un apasionado del conocimiento y del aprendizaje continuo. Desde sus días liderando Microsoft hasta su dedicación actual a la Fundación Bill y Melinda Gates, ha mantenido un enfoque claro sobre cómo y por qué emprender ciertos proyectos. En su más reciente publicación titulada “Behind the scenes of my new Netflix series”, Gates revela que su éxito no es fruto del azar, sino de una estrategia bien definida basada en preguntas sencillas pero poderosas.

Con una agenda siempre ocupada y una cantidad casi infinita de oportunidades a su disposición, Gates reconoce que debe ser muy selectivo con los proyectos en los que se embarca. De hecho, ha compartido que cuando se enfrenta a una nueva iniciativa, se hace tres preguntas fundamentales para decidir si debe involucrarse o no.

Las tres preguntas que Bill Gates se hace antes de aceptar un proyecto

¿Me divertiré? Aunque parezca simple, la diversión y el disfrute son claves para Bill Gates. Para él, un proyecto que no le resulte interesante o estimulante está destinado a fracasar. No se trata solo de ser productivo o generar un impacto, sino de disfrutar el proceso. Gates cree que, si disfrutas lo que haces, serás más creativo, persistente y eficaz. “Un buen día para mí es aquel en el que me voy a dormir con un poco más de conocimiento del que tenía cuando me desperté por la mañana”, ha comentado en más de una ocasión.



Aunque parezca simple, la diversión y el disfrute son claves para Bill Gates. Para él, un proyecto que no le resulte interesante o estimulante está destinado a fracasar. No se trata solo de ser productivo o generar un impacto, sino de disfrutar el proceso. “Un buen día para mí es aquel en el que me voy a dormir con un poco más de conocimiento del que tenía cuando me desperté por la mañana”, ha comentado en más de una ocasión. ¿Marcaré una diferencia? La segunda pregunta que se hace Gates está relacionada con su visión de contribuir al bien común. A lo largo de su carrera, ha buscado formas de cambiar el mundo para mejor, ya sea a través de la tecnología o de sus iniciativas filantrópicas. Si un proyecto no tiene el potencial de hacer una diferencia real en la vida de las personas o en el mundo, es probable que lo descarte. “No se trata solo de ser un espectador, hay que involucrarse activamente para generar el cambio”, afirma.



La segunda pregunta que se hace Gates está relacionada con su visión de contribuir al bien común. Si un proyecto no tiene el potencial de hacer una diferencia real en la vida de las personas o en el mundo, es probable que lo descarte. “No se trata solo de ser un espectador, hay que involucrarse activamente para generar el cambio”, afirma. ¿Aprenderé algo? La tercera pregunta refleja la constante curiosidad de Gates. Incluso después de décadas de éxito, sigue siendo un estudiante eterno, siempre en búsqueda de nuevos conocimientos y habilidades. Para él, la vida se trata de aprender, crecer y mejorar, y los proyectos en los que se involucra deben ofrecerle esa oportunidad. “Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo”, comenta el magnate, demostrando que su enfoque en el aprendizaje es una de las claves de su longevidad profesional.

Bill Gates en Netflix: un ejemplo práctico de estas tres preguntas

Un claro ejemplo de cómo estas tres preguntas guían las decisiones de Gates es su reciente proyecto con Netflix: la serie documental “What’s Next? The Future with Bill Gates”. Este proyecto, que se lanzó en la popular plataforma de streaming, cumple con todos los criterios que él mismo se plantea.

En esta serie, dirigida por el cineasta Morgan Neville, Gates aborda algunos de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la salud global y la educación. A lo largo de los episodios, Gates explora soluciones innovadoras junto a grandes pensadores e innovadores, incluyendo figuras de renombre como Bono, Mark Cuban, Lady Gaga, Bernie Sanders, e incluso su propia hija, Phoebe Gates.

PUBLICIDAD

Este proyecto responde claramente a las tres preguntas de Gates. Primero, es evidente que se divirtió trabajando en la serie.

“Me encantó sentarme a conversar con personas brillantes que tienen ideas diferentes a las mías. Fue una experiencia reveladora”, comentó sobre el proceso de creación de la serie.

En segundo lugar, la serie aborda temas de vital importancia para el futuro del planeta, por lo que claramente marca una diferencia en el debate público sobre problemas críticos. Y por último, Gates ha afirmado que el proceso de producción le permitió aprender mucho sobre temas en los que ya era experto, pero desde nuevas perspectivas.

La importancia de involucrarse en los problemas globales

En cada episodio de su serie, Gates subraya la importancia de no volverse pesimista ante los enormes desafíos que enfrenta la humanidad.

“La clave es involucrarse en los problemas. Son simplemente demasiado importantes como para volverse pesimistas o esconder la cabeza en la arena”, reflexionó Gates.

Este enfoque positivo y proactivo es una de las características que define su carrera. Para él, la colaboración global y la conversación abierta sobre los problemas que nos afectan es el primer paso hacia el progreso.

Gates también ha destacado que, aunque no siempre estamos de acuerdo sobre cómo resolver ciertos problemas, es vital que continuemos hablando de ellos.

“Es un momento crítico, pero si nos comprometemos, hay un camino hacia el progreso”, concluyó.

Este mensaje resuena con su filosofía de vida: siempre mantener la esperanza y la acción, incluso frente a los desafíos más difíciles.

Lecciones clave para aplicar en la vida diaria

Las tres preguntas de Bill Gates no solo son útiles para multimillonarios o grandes empresarios, sino que pueden aplicarse en cualquier ámbito de la vida. Ya sea que estés considerando un nuevo trabajo, una relación o un hobby, estas preguntas pueden ayudarte a tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus valores personales.

¿Te divertirás? ¿Disfrutas lo que haces? Si una actividad no te genera entusiasmo o alegría, ¿vale la pena?

¿Disfrutas lo que haces? Si una actividad no te genera entusiasmo o alegría, ¿vale la pena? ¿Marcarás una diferencia? ¿Cómo contribuyes al bienestar de los demás o al progreso en general?

¿Cómo contribuyes al bienestar de los demás o al progreso en general? ¿Aprenderás algo? Cada experiencia debe ser una oportunidad para crecer y mejorar. ¿Te desafía lo suficiente?

Según Gates, estas tres preguntas clave no solo han guiado su éxito, sino que pueden ser aplicadas por cualquiera que busque tomar decisiones más alineadas con sus pasiones, sus metas y su deseo de hacer un impacto positivo en el mundo. Al final, se trata de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y asegurarse de que cada esfuerzo cuente, tanto para uno mismo como para el bien común.