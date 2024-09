Adiós Fitbit | Tras ser comprado por Google en 2019, era algo que se veía venir

Tras su adquisición por Google en 2019, todo apunta a un cambio de rumbo en Fitbit; sin embargo, en un principio las cosas eran muy distintas: en sus inicios, Fitbit lanzó al mercado un simple podómetro que no solo contaba pasos, sino que además ofrecía datos sobre calorías quemadas y distancia recorrida. La posibilidad de sincronizar esta información con una plataforma en línea atrajo rápidamente la atención de los usuarios preocupados por su salud, y así comenzó el auge de los wearables.

A lo largo de los años, Fitbit fue añadiendo nuevas funciones a sus dispositivos: monitoreo del ritmo cardíaco, seguimiento del sueño, GPS para rastrear rutas, y más tarde, la posibilidad de recibir notificaciones desde nuestros smartphones.

En 2014, con el lanzamiento del Fitbit Surge, la empresa dio el salto al mundo de los smartwatches, entrando en un terreno donde competidores como Apple y Samsung ya estaban consolidándose.

La compra por parte de Google: ¿un salvavidas o el principio del fin?

En 2019, la situación de Fitbit no era la más favorable. La competencia feroz de grandes marcas había impactado sus ventas y la compañía ya no dominaba el mercado como antes. Fue entonces cuando Google anunció la compra de Fitbit por US$ 2.100 millones. Este movimiento estratégico por parte del gigante tecnológico buscaba reforzar su presencia en el mercado de los wearables y, a la vez, mejorar su capacidad para ofrecer soluciones de salud integradas.

Y es que aunque muchos veían la compra como un posible renacer para Fitbit, el panorama que se ha ido desvelando con el tiempo indica lo contrario. A medida que Google ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo del Pixel Watch, la marca Fitbit ha ido quedando en un segundo plano.

Según ha confirmado recientemente la propia empresa, ya no veremos nuevos smartwatches bajo el sello de Fitbit. En cambio, la marca se centrará en dispositivos más simples, destinados exclusivamente a la monitorización de la salud.

El futuro de Fitbit

Aunque aún podemos encontrar en el mercado modelos como el Fitbit Sense 2 y el Versa 4, es probable que estos productos sean descatalogados a medio plazo. Lo que queda claro es que el futuro de Fitbit estará orientado hacia dispositivos más minimalistas y enfocados en la salud, como la línea Inspire, que según el director senior de gestión de productos de Pixel Wearables, Sandeep Waraich, es lo que los usuarios buscan: “algo discreto, con mayor duración de la batería y una experiencia sencilla”.

Así, mientras Google continúa avanzando con su gama de Pixel Watch, parece que el legado de Fitbit como creador de smartwatches ha llegado a su fin. Los rastreadores de salud seguirán formando parte del ecosistema de Google, pero los días de los relojes inteligentes con la marca Fitbit parecen contados.

Un triste adiós

El adiós a los smartwatches Fitbit marca el fin de una era en el mundo de los wearables. Lo que comenzó como una revolución en la forma en que gestionamos nuestra salud ha sido absorbido por una estrategia más amplia de Google.

Y aunque Fitbit seguirá presente en nuestros entrenamientos y rutinas diarias, lo hará con un enfoque más discreto, dejando el protagonismo en el campo de los relojes inteligentes a otras marcas.