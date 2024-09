BRAVIA tiene novedades: nos presentaron el futuro de estas TV en el Sony Education Summit Lima 2024

Lima, Perú. El lugar seleccionado por Sony para presentarnos una nueva generación de Tv’s Bravia y mucho más. En otros artículos hablaremos de Inteligencia Artificial incluso, y cómo la marca ha generado interesantes acuerdos. Pero ahora nos enfocaremos en la nueva línea de Tv’s Bravia. Porque el resultado es impactante.

Conocimos a Bravia 3 y Bravia 8 , que será el flagship de la marca para Latinoamérica para este año 2024. Pero la reina de esta línea es la Bravia 9, la que no va a llegar a la región. Sin embargo, nos presentaron varias pruebas con Sony Bravia 8 que nos dejaron impactados: cuenta con un panel OLED con resolución 4K y hasta 120 hertz de tasa de refresco. Su procesador XR, es la clave que genera el maravilloso resultado realista que describiremos.

Realismo para todos los sentidos

Esta línea de televisores complementa el ecosistema con el anuncio de sus nuevas barras de sonido BRAVIA Theatre Bar 9, el sistema de cine en casa BRAVIA Theatre Quad y su altavoz con banda para cuello BRAVIA Theatre U. Y es por esto que es llamado ecosistema, ya que SONY crea con este conjunto de tecnología un environment cinematográfico que ofrece una experiencia 100% real para todos tus sentidos

También queremos mencionar el sistema Sony Pictures Core que cuenta con Pure Stream para transmitir películas HDR en hasta 80 Mbps. Una amplia variedad de películas tanto estrenos como clásicos, ofrece calidad UHD sin pérdidas y claramente su calidad de imagen, rivaliza con la del Blu-ray 4K. Algo que permite sacarle el máximo provecho a esta nueva generación de TV.

Realidad versus pantalla

Nota del editor: Roberto, quien redacta este artículo, nos comenta que presenciaron la edición de un video a tal nivel de calidad, que la actriz que estaba en vivo, el monitor especializado y el TV en cuestión (Bravia 8) mostraban lo mismo. Un nivel de calidad de imagen que es “lo más cerca a la realidad” que ha observado. En sus palabras: “daba la impresión de estar ahí mismo, sentirse en el lugar de lo que se está proyectando y si, estoy seguro que esto lo han leído y escuchado mucho, de cualquier tipo de TV, pero para mí que soy del 80 (y he visto muchos TV y su evolución), doy fe que ningún televisor del mercado actual, ofrece tanto dinamismo y realidad como lo que pude experimentar”.

Es por eso que SONY, está presente como ningún otro en la industria cinematográfica, ya que gracias a la demostración del destacado cineasta Daniel Blanco, junto a su equipo de producción, nos regaló en vivo cómo se ejecuta el proceso de filmación y monitoreo. Para esto, tuvimos una actriz profesional en escena junto al director y camarógrafo: mientras nos contaba su experiencia trabajando con esta tecnología, íbamos viendo en tiempo real la imagen captada por la cámara SONY BURANO.

Acá es donde nos dimos cuenta que la calidad era impresionante: es estar ahí mismo viendo la escena y a la vez, en un monitor profesional de SONY, en la TV BRAVIA 8 y notar una diferencia casi nula en colores, iluminación, velocidad, reacción.

Acercando tecnología “nivel cine” a tu casa

¿Pero por qué la comparación? Debido a que BRAVIA 8 demostró ser muy cercano a la experiencia de tener el cine en tu casa. El monitor Sony BVM-HX3110, es utilizado para la producción y masterización de contenidos, esto tiene mucho sentido, ya que las necesidades de un director no son las mismas de nosotros los consumidores. Pero, la calidad de imagen que nos ofrece este nuevo modelo de TV, nos entrega la misma experiencia pero de acuerdo a nuestras necesidades.

Tomen en cuenta además, que los monitores de edición, son más pequeños, nosotros querremos un tamaño superior a las 65 pulgadas para vivir la experiencia y con un costo notoriamente menor versus el monitor de masterización. Sí, también hay un tema de precios, ya que aquél monitor cuesta lo que cuesta un automóvil 2024 AT de gama media alta: cuesta alrededor de 30 mil dólares.

SONY BRAVIA 8: los detalles técnicos de esta maravilla

Es compatible con los principales formatos de HDR: Dolby Vision, HDR10 y HLG; e incorpora cuatro puertos HDMI. De ellos, los últimos dos (puertos 3 y 4) son 2.1, lo que permite modo de baja latencia (ALLM), y tasa de refresco variable (VRR), ideales para videojuegos.

A esto se le suma una tecnología de sonido a la que Sony ya nos ha acostumbrado: Acoustic Surface. Pero ahora en su versión Acoustic Surface Audio+, con la cuál transmite el sonido a través de la pantalla. En este caso, es un sistema de parlantes de 50W, que consta de dos accionadores, dos tweeters y un subwoofer. En experiencias anteriores, nos han demostrado la calidad de esto, por ejemplo, siguiendo el cantar de un pájaro en la pantalla, donde el sonido sale exactamente desde donde está la imagen.

Dolby Atmos, IMAX Enchanced 4 y DTS:X, suman más al audio, y también el hecho de poder conectar las nuevas barras de sonido vía eARC. Todo esta suma de funciones, son aún más potenciadas por el procesador XR con mucha IA, o como Sony la define: «Inteligencia Cognitiva». Se trata de una IA que analiza todos los elementos de una escena para detectar un «punto focal», o lo que vendría a ser la principal persona u objeto de esa escena. Esto es vital para el seguimiento del sonido, pero también el procesador ajusta los parámetros de profundidad, color otros, para una imagen perfecta. Los parámetros se ajustan según el contenido, esto gracias a la función “Studio Calibrated”.

¿Disponibilidad? Con la 9 solo podemos soñar. Pero BRAVIA 8, esta hermosura que pusieron a prueba y BRAVIA 3, si estarán disponibles. Llegará en versiones de 50, 65 y 77 pulgadas, y aunque los precios exactos aún no están, se calcula que anda alrededor de los 2 mil dólares en su versión de 65″ (BRAVIA 8).

A finales de este mismo mes estará disponible, a comienzos de octubre. Habrá que estar atentos.

Hito adicional: compartimos con el campeón de fotografía en Latinoamérica

Además de la entrevista con el Director general de Sony Latinoamérica Kenichiro Hibi, que les compartiremos en el sitio, y de un exquisito almuerzo como sólo se puede esperar en Perú, acudimos a la proyección de 4 cortos, entre los cuales estuvo el ganador del primer premio Latin America Professional Award en los Sony World Photography Awards 2024.

Ojo que el ganador se llevó 25.000 dólares, una colección de equipos de imagen digital de Sony y una presentación en solitario de su trabajo como parte de la exposición de los Sony World Photography Awards en Londres para el 2025. El profesional destacado fue el fotógrafo limeño Ernesto Benavides, quien también expuso en el panel su experiencia trabajando con equipos SONY en fotografía.

Junto a ellos se encontraba la directora ejecutiva en producción y gestión de activos Ana Palacios y Ángelo Marconi, gerente regional de productos. Acá tuve la oportunidad de complementar los comentarios y experiencias de los panelistas, contando lo que para mí significa darle valor al trabajo: lo cual es distinto al costo. Hoy, con tanta tecnología y capacidad de almacenamiento, las fotos y clips casi son desechables, ya que si no sale a la primera, saldrá a la 1298 y no es la idea.

Si valoramos nuestro trabajo, conocimiento y profesionalismo, daremos un mejor servicio, más rápido y que se valorará mucho más en el tiempo. Tanto la fotografía, video e inteligencia artificial, deben compartir y no competir, ya que en una sociedad que se mueve tan rápido, no sobrevive el más fuerte, si no quien se adapta mejor a los cambios. Y aquí, las herramientas y el uso de ellas son la clave: lo vivimos en la experiencia de Sony.

Sony innova y es líder, eso es sabido. Es muy valorable que su visión del futuro, sea apoyar la educación y los creadores de contenido, que sepan que en Latinoamérica somos muchos los creadores, medios, personas que exigimos y buscamos una mejor calidad en imagen, realismo y un sonido inmersivo. Entender que el futuro está en el entretenimiento, ha permitido que Sony siempre vaya un paso más adelante, buscando sorprendernos y fidelizarlos como consumidores. Y las nuevas Bravia son muestra de aquello.