Sácale el jugo a Steam: Estas son 10 funciones ocultas que quizá no conoces

Si eres un gamer de PC, seguro que has usado Steam durante años, tal vez tanto que ya lo ves como una extensión más de tu sistema operativo. Pero aunque Steam parece ser una plataforma completamente orientada hacia los videojuegos, en realidad es que es mucho más que eso.

Valve, la empresa detrás de esta plataforma, ha ido actualizándola con características útiles que, sorprendentemente, a veces pasan desapercibidas. En este artículo, exploraremos algunas de las funciones más interesantes y útiles que quizás no sabías que existían.

1. Juega en tu Televisor o Teléfono con Steam Link

Aunque Steam es una plataforma para juegos en PC, no necesitas estar atado a tu escritorio. Con la aplicación Steam Link, puedes transmitir tus juegos a dispositivos compatibles como teléfonos, tabletas o incluso televisores. Simplemente instala la app en el dispositivo de tu elección, conéctalo a tu PC a través de la red local o internet, ¡y listo! Podrás jugar donde sea.

El proceso es como un servicio de juegos en la nube, pero tu propia PC es el servidor. Además, si te sientes ambicioso, puedes construir tu propia consola de juegos con Steam, como lo hizo Will Smith de PCWorld. ¡Un proyecto DIY para los más técnicos!

2. Descubre Cuánto Has Gastado en Steam

¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero has invertido en tu biblioteca de Steam? Es fácil de descubrir. Solo tienes que ir a Ayuda > Soporte de Steam > Mi cuenta > Datos relacionados con tu cuenta de Steam > Fondos externos utilizados. Te mostrará un desglose de cuánto has gastado en total. ¡Prepárate para la sorpresa!

3. Toma Notas en Cada Juego

Una de las actualizaciones más útiles de Steam es la función de notas. Este bloc de notas integrado te permite escribir y guardar recordatorios para cada uno de tus juegos. Ideal para estrategias o ideas que quieras retomar más tarde. Además, puedes añadir enlaces, imágenes y hasta fragmentos de código. Puedes acceder a tus notas desde la interfaz de Steam o desde la biblioteca del juego, ¡muy práctico!

4. Comparte Juegos con Steam Family

Si tienes amigos o familiares con quienes te gustaría compartir tu biblioteca de juegos, Steam te facilita la tarea. Con la función Steam Family, puedes compartir tu colección con hasta cinco personas. Solo una persona puede jugar un juego compartido a la vez, y cada miembro puede tener restricciones de acceso personalizadas. Ambos necesitan habilitar Steam Guard y configurar las cuentas a través de Steam > Configuración > Familia.

5. Configuraciones de Control Personalizadas

Si prefieres usar un controlador en lugar del teclado y ratón, Steam tiene un truco bajo la manga. Puedes descargar configuraciones personalizadas para cada juego creadas por la comunidad. Para acceder a ellas, solo tienes que ir a Modo de Imagen Grande, seleccionar un juego en tu biblioteca y buscar las configuraciones disponibles. Esto te permitirá mejorar tu experiencia de juego con controladores adaptados a tu estilo.

6. Personaliza el Arte de tu Biblioteca de Steam

Steam te permite personalizar las imágenes de fondo y los logotipos de tus juegos. Si no te gusta el arte predeterminado, puedes cambiarlo fácilmente haciendo clic derecho sobre la imagen y seleccionando una nueva. Si no eres creativo, puedes usar ilustraciones de SteamGridDB, una excelente fuente de arte hecho por fans.

7. Vende Tarjetas Coleccionables para Obtener Fondos

Las tarjetas coleccionables de Steam pueden no ser lo tuyo, pero eso no significa que no puedas sacarles provecho. Si tienes algunas acumuladas en tu inventario, puedes venderlas en el mercado de Steam y ganar unos dólares extra para nuevos juegos o contenido descargable. Solo dirígete a Inventario, selecciona las tarjetas y presiona “vender”.

8. Graba Videos de tus Sesiones de Juego

Si te gusta grabar tus partidas, Steam también te tiene cubierto. Desde su versión beta, Steam incluye una herramienta de grabación integrada. Puedes acceder a ella activando la opción beta en Steam > Configuración > Interfaz y luego configurando la grabación en segundo plano o bajo demanda. Todo esto se gestiona desde la interfaz de Steam, lo que lo hace increíblemente cómodo.

9. Comprueba tus FPS en el Juego

Aunque esta función ha estado disponible desde hace tiempo, es algo que muchos usuarios aún pasan por alto. Para activar el contador de FPS de Steam, solo tienes que ir a Steam > Configuración > En el juego y habilitar el contador de FPS. Aparecerá en la esquina superior de la pantalla y te permitirá monitorear el rendimiento de tus juegos de manera rápida y sencilla.

10. Cambia la Página de Inicio de Steam

¿Sientes que gastas demasiado en Steam? Puedes modificar la página de inicio de la plataforma para reducir las tentaciones. Solo tienes que ir a Steam > Configuración > Interfaz y cambiar la opción predeterminada a tu biblioteca o la actividad de tus amigos. Esto te ayudará a evitar ofertas y promociones que pueden resultar irresistibles.

Conclusión

Steam es más que un simple mercado digital para videojuegos. Con estas funciones ocultas, puedes personalizar tu experiencia de juego, gestionar tu biblioteca y compartirla con otros. ¡Explora todo lo que Steam tiene para ofrecer y sácale el máximo provecho!