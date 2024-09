¿Estilo Nintendo? CEO de Playstation quiere poner más énfasis a juegos familiares

PlayStation es particularmente conocido por títulos emblemáticos y que han marcado profundamente a sus fans, como The Last of Us y God of War, pero ahora estaría ampliando su horizonte. Según Hermen Hulst, CEO de PlayStation Studios, la compañía está realizando una apuesta estratégica hacia la diversificación de su catálogo, poniendo un especial énfasis en los juegos familiares y accesibles... ¿Como Nintendo?

Astro Bot: Un éxito que marca el camino

El reciente lanzamiento de Astro Bot ha sido un punto de inflexión para PlayStation. Este juego de plataformas, que ha recibido elogios de la crítica y los jugadores, ha demostrado el potencial de la compañía para crear experiencias lúdicas para todas las edades. Con su diseño colorido y su jugabilidad intuitiva, se ha convertido rápidamente en un favorito de los fans, consolidando así la marca Astro como una pieza clave en el futuro de PlayStation.

El éxito de Astro Bot se debe en gran parte a su capacidad para combinar elementos de juego tradicionales con innovaciones propias de la realidad virtual. El juego, diseñado para PlayStation VR, ofrece una experiencia inmersiva y divertida que ha cautivado a jugadores de todas las edades.

LEGO Horizon Adventures: Expandiendo el universo de Horizon Zero Dawn

Del mismo modo, la colaboración entre PlayStation y LEGO ha sorprendido a muchos. LEGO Horizon Adventures, una adaptación del popular juego de mundo abierto Horizon Zero Dawn, permitirá a los jugadores construir su propio mundo de LEGO en el universo post-apocalíptico de Horizon.

Esta alianza estratégica tiene varias implicaciones. Por un lado, permite a PlayStation llegar a un público más joven, familiarizado con la marca LEGO. Por otro lado, refuerza la imagen de Horizon Zero Dawn como una franquicia versátil y adaptable, capaz de trascender los límites de un género específico.

¿Por qué PlayStation está apostando tan fuerte por los juegos familiares?

Existen varias razones. En primer lugar, el mercado de los videojuegos está cada vez más saturado, y las compañías deben encontrar nuevas formas de diferenciarse de la competencia. Los juegos familiares representan un segmento de mercado en crecimiento, con un gran potencial sin explotar.

En segundo lugar, esta estrategia permite a PlayStation ampliar su base de jugadores. Al ofrecer juegos que pueden ser disfrutados por toda la familia, la compañía atrae a nuevos consumidores y fomenta la lealtad a la marca.

Finalmente, la diversificación del catálogo ayuda a reducir los riesgos asociados al desarrollo de videojuegos. Al invertir en diferentes géneros y temáticas, PlayStation se asegura de tener siempre un producto que pueda conectar con los jugadores.