Samsung Galaxy Buds3: las mejoras de la nueva generación (y lo que extrañamos de la anterior)

Lo dijimos desde hace años, cuando los audífonos de Samsung eran los Gear IconX: el diseño era muy cómodo. El más cómodo de todos. De ese modelo, llegaron los Buds, con su diseño redondo, adaptable, y una gran calidad de audio, eran los audífonos que más utilizábamos por acá (y ustedes saben que probamos muchos modelos de audífonos distintos).

PUBLICIDAD

Buds

Cuando se reveló el diseño de los Samsung Galaxy Buds3, más cercano a los Airpods de Apple, tuvimos miedo: los probamos igual. La calidad de los materiales luce premium, y nos dio una primera impresión bastante buena. Había que ponerlos a prueba. Y aquí va nuestro análisis de esta nueva generación.

Buds

Equipo de diseño: ¿Por qué hicieron esto?

Si bien los Apple Airpods son de nuestro agrado, decirle adiós a los Galaxy Buds (a su diseño que amamos) duele. Otras marcas, como Sony, tienen modelos que en su diseño se asemejan al antiguo Samsung. E insistimos: esa otra “forma” nos acomodaba más. Sin embargo, esto permite algunos cambios novedosos, pero que lamentablemente tras la prueba, no nos terminan de convencer.

Hay que señalar que hasta en la diferencia de “pro y normales” hicieron lo mismo que la manzana: Los Buds3 Pro son de tipo canal y vienen con almohadilla mientras que los Buds3 tienen un formato tipo abierto. Eso sigue doliendo. Al menos, la caja de carga y almacenamiento es un poco diferente, con una tapa transparente que le da un aire futurista.

Buds

Los dos modelos disponen de cancelación de ruido activo, pero los Buds3 Pro ofrecen un mejor sonido envolvente y añaden varias optimizaciones en el control del ruido. Sin embargo: nosotros probamos solo los “normales” y de ellos te vamos a contar más.

Buds3: parte por parte, más allá del diseño

Para ir dejando atrás la parte del diseño, partiremos con otra cosa que se relaciona con eso: en la “varilla” nos pusieron funciones. Ambos (Pro y no pro) ofrecen resistencia IP57 y se han utilizado plásticos reciclados para su construcción. En cuanto al diseño, los dos modelos permiten pellizcar y deslizar hacia abajo para realizar controles mediante gestos físicos. Cuesta acostumbrarse, pero después de un rato, se te hace intuitivo. Aunque, al menos en el modelo “normal” (con un valor no bajo, de más de 170.000 CLP ) el subir y bajar el volumen a veces tomada decisiones por si solo.

Entre las cosas prácticas a destacar, estos audífonos, los Buds3, añaden un modelo preentrenado de IA para restaurar la voz original del interlocutor en ambiente ruidosos y ofrecer una voz más clara en las llamadas. Una función a la que han llamado Super-Wideband y que se desenvuelve bien.

PUBLICIDAD

Galaxy Buds3

También centrándose en la voz y en la función Intérprete de Galaxy AI, los Buds3 pueden activar funciones como parar la música con comandos de voz. Lo ideal es que los uses con un Samsung gama alta (nuestras pruebas fueron con equipos S24 Ultra y el más reciente Fold). Suenan bastante bien, hay que tener presente que cuentan con un nuevo altavoz de 11 mm con un diafragma con amplitude enhanced de 1.5x, que sube el nivel de tu sonido y pasa de soso a dinámico.

La cancelación de ruido no nos deja satisfechos, pero la calidad de audio si

Y si bien, la calidad de audio es increíble, la cancelación de ruido no nos deja para nada satisfechos. En la generación anterior, la diferencia entre activarla o no era notoria. Ahora no lo es. Si bien, después de un uso de varios meses de la cancelación de Buds2 Pro se generaba un “pitido leve” pero detectable y molesto con el NC activado, acá el sistema parece un fantasma. (Porque claro, todos hablan de la experiencia de uso probando las cosas dos semanas, pero pocos, meses después).

Galaxy Buds3

Esto puede deberse a su ANC (Active Noice Cancelling) que utiliza IA: “Sumérgete en tu experiencia sonora personal con Adaptive EQ/Adaptive ANC asistido por Galaxy AI. Basado en la forma individual de los oídos y los hábitos de uso, nuestro algoritmo potenciado por IA analiza en tiempo real el sonido detectado a través de los micrófonos internos y externos. A continuación, Galaxy AI optimiza tu experiencia auditiva ajustando el sonido para que se adapte a tu comodidad con precisión”, señalan en la página de Samsung.

Pero configurado para “cancelar” en ambientes en que de verdad necesitábamos “solo escuchar nuestros audífonos” no logramos esa aislación tan esperada en un sistema de Cancelación de Ruido, como si era el de la generación anterior.

Sin embargo, si eres de esas personas que gustan de la alta fidelidad, ten en cuenta esto: Conserva Ultra High-Quality Audio del estudio de grabación en tus Galaxy Buds3. El Samsung Seamless Codec comprime y codifica audio de hasta 24bit / 96kHz. A continuación, se decodifica en los Galaxy Buds3, manteniendo el sonido de alta fidelidad de 24bit / 96kHz para que puedas oír los detalles complejos, como debe ser.

Galaxy Buds3

Otros detallitos que SÍ podrían llevarnos a comprarlos

Pero pese a lo del NC y el diseño, este modelito trae joyas internas bastante atractivas. Por ejemplo, PC Auto Switch en los Galaxy Buds3 detecta la actividad de audio y transfiere la conexión a tus dispositivos Samsung Galaxy favoritos, para que puedas trabajar y reproducir sin problemas.

También está 360 Audio, que es una función que identifica la dirección exacta del sonido a medida que inclinas la cabeza, proporcionando un sonido envolvente para una experiencia auditiva y de visualización más vívida.

Y también cuenta con la tecnología de transmisión Auracast: comparte tu transmisión de audio con un número ilimitado de dispositivos. Transforma sin esfuerzo tu Samsung TV, teléfono inteligente o tableta Samsung Galaxy en una fuente de radio para empezar a interactuar con los demás.

¿Su carga? Soporta carga inalámbrica. Con ANC activado/desactivado, los auriculares y el estuche proporcionan hasta 30 horas de tiempo de reproducción con una carga completa.

Conclusión y evaluación

Su anuncio nos asustó: su diseño no nos emocionó. Sin embargo su uso para disfrutar de contenido de alta calidad fue una experiencia increíble. Su batería nos acompañó mucho tiempo, y el hecho de que podamos “hacer sonar” los audífonos para encontrarlos, fue bastante útil.

Buds

Me hubiese gustado “menos IA” para un NC más “a la antigua” porque finalmente “cancelar el ruido” es lo que uno busca con es función, pero bueno, hay una suerte de “fiebre de IA” donde se piensa que todas sus aplicaciones suman y creemos que esta vez “no tanto”. Finalmente, uno quiere audífonos para disfrutar de buena música en privacidad. Aquí se logra, pero no logra aislarnos totalmente del mundo. ¿Eso se buscaba con este modelo? No lo sabemos. Pero el resultado igual fue equilibrado y le damos un 7/10.