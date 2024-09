En Estados Unidos aprueban ley para clonar con IA a famosos

Información divulgada por Variety, indicó que el Sindicato SAG-AFTRA, en Estados Unidos logró que los senadores de California aprobaran una ley que requiere consentimiento para crear clones de famosos muertos con herramientas de inteligencia artificial generativa.

En concreto, la ley “AB 1836″, brindará apoyo a los herederos de los actores fallecidos para mantener el control sobre las réplicas que se generan con IA. Cabe destacar que este tipo de tecnología ya ha sido utilizadas en producciones hollywoodenses, citando como ejemplo los casos de los fallecidos Oliver Reed y Paul Walker.

“ No hay ninguna razón por la que el consentimiento no pueda o no deba seguir siendo necesario cuando se les pide a artistas fallecidos reconocibles que se representen a sí mismos después de su muerte. En pocas palabras, la aprobación de la AB 1836 garantizará este resultado de ahora en adelante ”, explica una fuente al medio citado.

Por su parte, desde SAG-AFTRA expresaron mediante un comunicado que “para aquellos que deseaban usar réplicas digitales de artistas fallecidos en películas, programas de televisión, videojuegos, audiolibros, grabaciones de sonido y más, sin obtener primero el consentimiento de los herederos de esos artistas, el Senado de California acaba de decir NO”, señalaron . “AB 1836 es otra victoria (…) para mejorar las protecciones de los artistas en la era de la IA generativa. La aprobación de este proyecto de ley refuerza nuestras protecciones”.

Para que la normativa pueda entrar en vigencia, se espera que en el futuro cercano todo se pueda confirmar gracias a la necesaria, pero casi firma del gobernador de California, Gavin Newsom. La aprobación llega luego de que el pasado mes de julio, el mencionado sindicato de actores llegara a un acuerdo con la empresa especializada en IA, Narrativ para crear un mercado online en el que los actores puedan poner sus voces a disposición para réplicas con consentimiento y que dicho trabajo sea remunerado.