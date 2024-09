Polémica de X en Brasil: uso de VPN aumenta en un 1600% en el país ¿qué es y cuales son los riesgos?

Si te encuentran conectado a X desde Brasil, prepárate: la multa es muy alta. La prohibición sobre X trastoca la libertad de expresión. El magistrado Alexandre de Moraes, artífice de la decisión, firmó la orden que saca de circulación a la plataforma de Elon Musk y establece multas de 50000 reales diarios (casi 9000 dólares) a quienes accedan usando vías alternativas como VPN.

Sin embargo, el uso de estas alternativas ha aumentado. ¿Sabes lo que es? ¿Está recomendado su uso? ¿Podría multarte igual el gobierno en Brasil? Estas dudas fueron aclaradas por varios especialistas en el país de la polémica.

Prohibición de X: ¿Qué es una VPN?

Una VPN o red privada virtual crea una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet. Las VPN se utilizan para transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas. Su funcionamiento consiste en ocultar las direcciones IP de los usuarios y cifrar los datos para que nadie que no esté autorizado a recibirlos pueda leerlos.

DNS (Unsplash)

¿Para qué sirve una VPN?

Los servicios de VPN se utilizan principalmente para enviar datos de forma segura a través de Internet. Las tres funciones principales de las VPN son:

1. Privacidad

Sin una red privada virtual, se puede acceder a sus datos personales, como contraseñas, información de tarjetas de crédito e historial de navegación, y venderlos a terceros. Las VPN utilizan el cifrado para mantener la privacidad de esta información confidencial, en especial cuando se conecta a través de redes wifi públicas.

2. Anonimato

Su dirección IP contiene información sobre su ubicación y su actividad de navegación. Todos los sitios web de Internet rastrean estos datos por medio de las cookies y otras tecnologías similares. Pueden identificarlo cada vez que los visite. Una conexión VPN oculta su dirección IP para que permanezca en el anonimato en Internet.

3. Seguridad

Las VPN utilizan la criptografía para proteger su conexión a Internet de accesos no autorizados. También puede actuar como mecanismo de cierre, al finalizar programas preseleccionados en caso de actividad sospechosa en Internet. Esto disminuye la probabilidad de que los datos se vean comprometidos. Estas características permiten a las empresas dar acceso remoto a los usuarios autorizados a través de sus redes empresariales.

Elon Musk Twitter / X

Uso de VPN crece un 1600% en Brasil

El uso de VPN creció en estos días de polémica hasta en un 1600%, según confirma un análisis de la web VPNMentor. Esta plataforma busca que las personas encuentren y usen estas redes privadas para proteger la privacidad. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el juez de Moraes se reunió con Apple y Google para «implementar barreras tecnológicas para evitar el uso de la aplicación X por parte de los usuarios móviles con sistemas iOS y Android».

Esto podría generar la dificultad para intentar descargar VPN en las tiendas de aplicaciones móviles. Aun así, el crecimiento de VPN creció un 469% el primer día de bloqueo, y alcanzó el 1600% el 31 de agosto. Para comparar la magnitud de estas cifras, tras el bloqueo temporal de 𝕏 en Venezuela, se detectó un incremento de VPN de apenas un 150%. Ya era alto, pero en Brasil ha sido más impactante.

Más allá de las multas: ¿Pueden detectar que estoy usando VPN para ingresar a X?

La especialista en derecho, Catherine Smirnova, socia y abogada de Digital and Analogue Partners, explicó a Cointelegraph el 3 de septiembre, parte de esta polémica. Por un lado: si es legal tener una VPN en un smartphone en Brasil.

Pero ahora es ilegal usarla para acceder a X. Sin embargo, no hay «casi ninguna posibilidad» de demostrar que un usuario que lee X a través de una VPN está violando la orden judicial, sugirió Smirnova. La especialista afirmó: «Aunque sigue siendo una violación de la orden judicial, en el 99% de los casos, esta infracción es casi imposible de probar. Cuando se trata de publicar en X, vemos la situación opuesta».

Hacker Hacker

Operadores de VPN que conversaron con el citado medio en Brasil coinciden en que rastrear a los brasileños que acceden a X a través de VPN sería un reto para las autoridades locales.

«En este momento, parece difícil imaginar cómo las multas propuestas por el gobierno brasileño a las personas que usan VPN para acceder a X podrían implementarse desde un punto de vista técnico», dijo a Cointelegraph un portavoz del proveedor de VPN Surfshark.

Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN lo explica con palabras simples: «Suponiendo que no haya fugas de datos, si un usuario emplea una VPN, su ISP sólo verá que el usuario está usando una VPN, pero no podrá determinar qué sitios se están visitando»..

La polémica detrás de la prohibición de X: Elon Musk se manifiesta

Obviamente, Elon Musk, dueño de X (ex Twitter) no puede quedarse en silencio ante esta situación. Entre sus declaraciones de los últimos días, destaca la siguiente: “la libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos”.

Y al parecer, esto ha generado una sensación de inseguridad en el país. Associated Press asegura en un artículo, que aunque 𝕏 no sea tan utilizado en Brasil como lo es en otros países de occidente o Europa, mucha gente asegura que sin ella, se siente desconectada del mundo. A otras personas les asusta que esta restricción pueda ser ideológica o con el objetivo de censurar contenido. «He utilizado VPN muchas veces en países autoritarios como China para seguir accediendo a webs de noticias o redes sociales», aseguró a la agencia un docente universitario brasileño. «Nunca se me ocurrió que este tipo de herramienta sería prohibida en Brasil. Es distópico», añadió.

Elon Musk disse que não vai atender determinação de Alexandre de Moraes e rede social X pode ser suspensa no Brasil (Reprodução/Instagram/STF)

Entremedio de esta polémica “Saluden a Brasil” fue tendencia en X. Que el país pierda su acceso a la red social recuerda a los usuarios el reciente caso de Venezuela, donde la dictadura chavista la bloqueó por promover “campañas de odio” en apoyo a un “golpe de Estado” en el marco de las elecciones presidenciales donde el CNE declaró como ganador a Nicolás Maduro.