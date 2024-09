Microsoft busca trabajadores en cualquier parte del mundo y paga hasta US$ 183.000 anuales ¿Cómo postular?

Microsoft está buscando un Analista de Datos para unirse a su equipo de Ingeniería de Datos en People Analytics, con una oferta salarial que puede llegar hasta los impresionantes US$ 183.000 al año. Lo que hace aún más atractiva esta propuesta es la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del planeta, ya que la posición admite opciones de trabajo remoto, híbrido o en oficina.

PUBLICIDAD

El anuncio, publicado el 22 de agosto de 2024, subraya la búsqueda de un experto en análisis de datos con sólida experiencia en Python, particularmente en procesos de ETL (Extracción, Transformación y Carga). Desde la empresa indican que el rol es crucial para el equipo de Ingeniería de Datos de People Analytics, una unidad enfocada en modernizar y optimizar la infraestructura de datos de Microsoft.

Responsabilidades

El Analista de Datos será responsable de identificar y utilizar fuentes de datos relevantes, desarrollar modelos de datos complejos y colaborar con equipos multifuncionales para crear soluciones innovadoras que mejoren la toma de decisiones dentro de la empresa. Además, tendrá la oportunidad de influir directamente en la evolución de las estrategias basadas en datos, lo que resalta la importancia del rol en la transformación digital de Microsoft.

Uno de los aspectos más destacados de esta oferta es la flexibilidad en la modalidad de trabajo. Microsoft permite que el candidato elija entre trabajar de forma remota desde cualquier ubicación, optar por un modelo híbrido combinando trabajo en oficina y en casa o trabajar exclusivamente en una de sus oficinas. Esta flexibilidad es especialmente valiosa en un entorno laboral que cada vez prioriza más el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Requisitos y experiencia necesaria

Para calificar para esta posición, los postulantes deben tener un título en áreas relacionadas como Estadística, Matemáticas, Ciencia de Datos, Ingeniería o Ciencias de la Computación. Además, es fundamental contar con al menos dos años de experiencia en análisis de datos y una demostrada capacidad en el manejo de bases de datos relacionales. La experiencia en la construcción de modelos de datos utilizando herramientas como Power BI o Tableau también es esencial.

Los candidatos ideales deberán demostrar habilidades avanzadas en Python, especialmente para el procesamiento de datos y la automatización de tareas. La capacidad para trabajar de manera colaborativa en un entorno de equipo diverso y la habilidad para comunicarse de forma efectiva con diferentes stakeholders son igualmente importantes.

Salario y beneficios

El salario base para este puesto varía entre US$ 83.400 y US$ 167.800 dólares al año, dependiendo de la ubicación del empleado. En áreas de alto costo de vida, como la bahía de San Francisco y Nueva York, el salario puede alcanzar hasta US$ 183.000. Esta estructura salarial refleja el valor que Microsoft asigna a los profesionales con habilidades y experiencia en análisis de datos en el competitivo mercado tecnológico actual.

PUBLICIDAD

Además del atractivo salario, Microsoft ofrece un paquete de beneficios completo que incluye seguro de salud, opciones de ahorro para la jubilación, y oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua. Estos beneficios complementan el paquete de compensación y subrayan el compromiso de Microsoft con el bienestar y el crecimiento de sus empleados.

¿Cómo postular?

Si cumples con los requisitos y estás interesado en esta emocionante oportunidad, puedes revisar la oferta completa en el sitio web de Microsoft y enviar tu aplicación. Esta es una oportunidad para formar parte de un equipo global y contribuir a proyectos innovadores que tienen un impacto real en la forma en que las organizaciones gestionan y utilizan sus datos.