El día que Bill Gates y Steve Ballmer bailaron en un comercial de Microsoft para lanzar Windows 98

Nadie puede decir que Bill Gates no lo haya dado todo por Microsoft, empresa que lo llevó a ser el hombre más rico de todo el mundo por al menos 10 años. El magnate estadounidense le dio a la compañía hasta lo que no tenía, ritmo, ya que en varios videos apareció realizando comerciales paródicos para lanzar sus productos más representativos.

Lo más llamativo del asunto es que quien lo acompañaba siempre en estas locuras era Steve Ballmer, su segundo al mando y quien posteriormente se iba a quedar al frente de la compañía cuando Bill Gates dio un paso al costado.

Cabe resaltar que los videos en los que aparece bailando Bill Gates y Steve Ballmer siempre fueron de consumo interno para la promoción puertas adentro de los productos de software muy populares. Hubo afortunados que los pudieron ver en vivo durante algún lanzamiento, al que invitaban a periodistas y personalidades de la comunicación.

De hecho, en las mejores épocas de crecimiento de Microsoft, en las que se hacían las presentaciones de algunas de las versiones de Windows, los CEO y ejecutivos del gigante de Redmon se subían al escenario y bridaban algún número paródico de comedia.

Bill Gates y Steve Ballmer: dos bailarines puros

Sin embargo, fue durante la época de 1998, para el lanzamiento de Windows 98, que Bill Gates y Steve Ballmer realizaron el considerado hasta la fecha, mejor video de Microsoft.

Steve y Bill protagonizaron una parodia de algo que ya era parodia. Los dos ejecutivos, con la finalidad de promocionar al máximo el Windows 98, hicieron una representación de “A Night at the Roxbury”, obra cinematográfica basada en el skectch de Saturday Night Live, protagonizada por Will Ferrell y Chris Kattan.