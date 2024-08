Tiene corazón: Elon Musk ofrecerá servicio gratis a través de Starlink

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, ha anunciado un nuevo servicio que permitirá realizar llamadas de emergencia gratuitas a través de su red satelital Starlink, incluso en zonas sin cobertura móvil. Esta iniciativa, que ya ha sido comunicada a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), tiene como objetivo garantizar la conectividad en situaciones de emergencia, como por ejemplo, en zonas rurales remotas o en medio del océano.

“No puede haber situaciones en las que alguien muera porque olvidó o no pudo pagar”, afirmó Elon Musk en un mensaje publicado en X (Twitter), destacando la importancia de garantizar el acceso a servicios de emergencia en cualquier lugar del mundo. Una afrimación sorprendente del magnate, quien no se ha caracterizado en realizar iniciativas de este tipo.

¿Cómo funcionará este nuevo servicio?

Gracias a la tecnología Direct To Cell de Starlink, los usuarios podrán realizar llamadas de emergencia utilizando sus teléfonos móviles LTE, incluso si no están suscritos al servicio de internet satelital de SpaceX. La única condición es que el dispositivo se encuentre en un lugar con visibilidad al cielo. Este sistema no requiere modificaciones en el teléfono, actualizaciones de firmware o la instalación de aplicaciones adicionales, lo que facilita su uso para cualquier persona.

SpaceX tiene como objetivo que este servicio esté disponible en todo el mundo, aunque su implementación dependerá de la aprobación de los gobiernos de cada país. La compañía asegura que el servicio de llamadas de emergencia será completamente gratuito para todos los usuarios, independientemente de su situación económica.

Un paso adelante en la conectividad global

La decisión de SpaceX de ofrecer llamadas de emergencia gratuitas a través de Starlink representa un gran avance en el campo de las comunicaciones. Esta iniciativa no solo beneficiará a personas que viven en zonas remotas, sino también a viajeros, exploradores y a todos aquellos que puedan encontrarse en situaciones de emergencia en lugares sin cobertura móvil.

No solo eso, Starlink está contribuyendo a salvar vidas y a mejorar la seguridad de millones de personas en todo el mundo, algo -nuevamente- bastante extraño, considerando el historial de Elon Musk sobre cómo lleva sus negocios.