Masami Kishimoto reconoció arrepentirse por no haber desarrollado más a un personaje de Naruto

El creador de Naruto, Masashi Kishimoto, ha revelado en una reciente entrevista su arrepentimiento por no haber desarrollado más a fondo a algunos personajes de su obra maestra. En particular, el mangaka expresó su deseo de haber explorado con mayor profundidad la relación de Sakura con sus padres, Kizashi y Mebuki Haruno.

“Sí, Sakura, ella es la única que no tuvo derecho a ver a sus padres dibujados”, confesó Kishimoto. El autor explicó que, aunque había querido presentar a los padres de Sakura en el manga original, las limitaciones de la trama y el formato lo impidieron. La única aparición de los padres de Sakura fue en la película “Road to Ninja: Naruto the Movie”, pero esta presentación fue breve y carente de profundidad.

Muchos personajes con poco trasfondo

Esta revelación ha generado un gran debate entre los fans de Naruto, quienes han expresado su decepción por la falta de desarrollo de algunos personajes secundarios. Si bien personajes como Sakura, Rock Lee, Tenten y Shino Aburame tienen una base de fans leal, muchos consideran que su potencial no fue explotado al máximo.

En particular, Sakura es una figura muy polarizante dentro del fandom. Inicialmente, muchos la veían como un personaje débil, irritante y que dependía demasiado de los protagonistas masculinos, especialmente de Sasuke. Esto generó una gran cantidad de críticas y memes dirigidos hacia ella. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, Sakura experimentó un desarrollo significativo.

De este modo, se convirtió en una ninja médica altamente capacitada, demostrando una fuerza y determinación que sorprendieron a muchos. Además, su relación con Naruto y Sasuke se hizo más compleja, lo que ayudó a humanizarla y a hacerla más comprensible para los fans. Aún así, estuvo muy lejos de lograr la profundidad de estos dos últimos, a pesar de formar parte del trío de protagonistas.

No obstante, la división de opiniones sobre Sakura persiste. Hay quienes la consideran un personaje fuerte, independiente y admirable, mientras que otros siguen viéndola como un alguien plano y sin interés.

El problema de Naruto: Un reparto coral

La confesión de Kishimoto, de alguna forma, visibiliza lo complejo que es crear una obra tan extensa y detallada como Naruto, sobretodo por la cantidad de personajes que se fueron introduciendo a lo largo de la obra y que se quedaban rápidamente en un segundo o tercer plano. A pesar de su éxito rotundo, es inevitable que algunos elementos queden sin explorar o que ciertas decisiones creativas no satisfagan a todos los fans.

Sin embargo, la honestidad de Kishimoto al reconocer sus arrepentimientos demuestra su compromiso con su obra y su respeto por los fans. Esta revelación también abre la puerta a nuevas especulaciones sobre lo que podría haber sido Naruto si se hubieran explorado ciertas historias de manera diferente.

Ahora, más allá de eso, Naruto sigue siendo considerado uno de los shonen más influyentes de todos los tiempos y sus personajes continúan inspirando a millones de fans en todo el mundo. Solo que es importante entender que incluso las obras más exitosas tienen sus imperfecciones, y que la pasión de los creadores por sus personajes puede trascender las limitaciones de una historia.