Si Donald Trump es reelegido, le ofrecerá un papel protagónico a Elon Musk en su gobierno

En un giro esperado, Donald Trump ha revelado que, de ser reelegido, podría ofrecerle un papel protagónico a Elon Musk, el magnate detrás de Tesla, en su gobierno.

PUBLICIDAD

Durante un evento en York, Pensilvania, el ex presidente comentó recientemente que Musk sería una opción viable para un puesto en su gabinete o como asesor, siempre y cuando el empresario aceptara la invitación.

¿Qué relación tienen Donald Trump y Elon Musk?

La relación entre Donald Trump y Elon Musk ha sido una especie de montaña rusa, con altibajos y giros inesperados. Al principio, Musk formó parte de los grupos asesores empresariales de Trump durante su primer mandato pero, en 2017, se apartó después de que Trump se retirara del acuerdo climático de París.

En los últimos años, Musk ha adoptado posiciones más conservadoras y se ha acercado a Trump en temas como la inmigración y la seguridad fronteriza. Incluso, ha expresado su apoyo a Trump después del intento de asesinato contra este en julio pasado.

Como bien es sabido, recientemente, Musk entrevistó a Trump en una transmisión en vivo en X (antes Twitter), donde hablaron sobre temas como la migración ilegal, el gasto gubernamental y el ambientalismo.

Posición ante la electromovilidad

Trump no se ha abstenido de expresar su opinión sobre el crédito fiscal de US$ 7.500 para vehículos eléctricos, un incentivo que considera “ridículo”. En una reciente entrevista con Reuters, el candidato republicano también dejó claro que no es fan de los créditos fiscales en general y que, de llegar a la Casa Blanca, podría intentar revertir las normas del Departamento del Tesoro que facilitan este beneficio.

“No estoy tomando ninguna decisión final al respecto”, comentó Trump en el marco de su entrevista con Reuters, aunque dejó en claro su ambivalencia hacia los vehículos eléctricos, sin dejar de valorar los autos de gasolina y híbridos.

PUBLICIDAD

Más allá de su postura sobre los créditos fiscales, Trump también anunció que anularía las regulaciones actuales que obligan a los fabricantes a producir más vehículos eléctricos para cumplir con normas de emisiones más estrictas.

Asimismo, dice que planea enfrentar el comercio automotriz global imponiendo nuevos aranceles para limitar las exportaciones de autos producidos por fabricantes de Detroit (y otros en México) que llegan a los consumidores.

¿En qué consiste el crédito para autos eléctricos?

El crédito fiscal de US$ 7.500 para vehículos eléctricos en Estados Unidos es un incentivo del gobierno federal para ayudar a las personas a adquirir un vehículo eléctrico. Este crédito se aplica tanto a vehículos nuevos como usados comprados a partir de 2023.

La cuantía de la desgravación fiscal depende de varios factores, como el tamaño de la batería del vehículo y la época del año en que se compró. Además, el importe puede oscilar entre los US$ 2.500 y los US$ 7.500 por vehículo.

Dicho esto, hay requisitos de elegibilidad que deben cumplirse antes de poder optar a la cantidad total o parcial de dinero que ofrece este programa.