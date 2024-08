TESLA entrena a Optimus, su robot de realidad virtual, por 48 dólares la hora

La Inteligencia Artificial es un avance tecnológico que ha explotado en los últimos años y de ahí en adelante no para de avanzar. Cada vez más y más empresas la implementan y claramente, las empresas de tecnología no son ajenas a ellas. En esta ocasión, la IA vuelve a ser tendencia ya que se ha reportado que Tesla ha innovado en la formación de sus robots humanoides al introducir el cargo de operador de recogida de datos, esto con el objetivo de entrenar a su robot humanoide Optimus.

PUBLICIDAD

Como si se tratara de la filmación para Hollywood de un personaje con CGI, los operadores de recogida de datos en Tesla deben utilizar trajes especializados de captura de movimientos y gafas de realidad virtual para así capturar sus movimientos durante un turno de siete horas diarias. Entre algunas de las actividades que llevan a cabo son tareas cotidianas que van desde levantar objetos de hasta 15 kilos o incluso realizar movimientos precisos para que Optimus pueda aprender y así replicarlos con exactitud.

El peculiar anuncio de Tesla para este puesto destacó requisitos específicos que buscaba la compañía en sus empleadores entre los que destacan: los candidatos deben medir entre 1,70 y 1,80 metros debido al tamaño de los trajes de captura de movimiento. Mientras que de igual forma deben estar dispuestos a soportar el uso prolongado de gafas de realidad virtual y mantener una actividad física constante durante la jornada laboral al tener que estar de pie o realizando diversas acciones durante el día.

Elon Musk, multimillonario fundador de Tesla,está apostando por un futuro donde los robots humanoides sean parte de la vida cotidiana, con cada persona con un robot a su servicio y en la comodidad de su hogar. Buscando este objetivo es que Tesla ha puesto el pie en el acelerador organizado turnos de entrenamiento de 24 horas, dividiendo a sus trabajadores en tres turnos: de 8:00 AM a 4:30 PM, de 4:00 PM a 12:30 AM, y de 12:00 AM a 8:30 AM.