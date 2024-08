¿Genio filantrópico o titán sin escrúpulos? El libro que revela la verdadera cara de Bill Gates

“Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World”. Este es el nombre de un nuevo libro, escrito por Anupreeta Das (corresponsal del New York Times) que se adentra en los secretos y las curiosidades que rodean al fundador de Microsoft, Bill Gates.

Una de las revelaciones más sorprendentes que ofrece el texto es la conexión entre las extensas tierras agrícolas de Gates y la cadena de comida rápida McDonald’s. Según Das, las papas cultivadas en las propiedades de Gates son utilizadas para elaborar las icónicas patatas fritas de la franquicia.

La conexión con McDonald’s añade una nueva dimensión a su imperio, mostrando cómo sus inversiones están entrelazadas con industrias diversas y, a menudo, inesperadas. Esta revelación subraya la habilidad de Gates para identificar y capitalizar oportunidades de negocio que pasan desapercibidas para otros, lo que le ha permitido seguir acumulando riqueza a un ritmo asombroso.

La batalla legal que cambió a Microsoft

El libro arroja luz sobre uno de los capítulos más controvertidos en la carrera de Gates: la demanda antimonopolio contra Microsoft en los años 90, también conocida como el “Caso Estados Unidos contra Microsoft”.

Recordemos que Microsoft era el líder indiscutible del mercado de software, dominando la industria con su sistema operativo Windows y su suite de oficina Microsoft Office; sin embargo, el éxito de la compañía atrajo la atención de las autoridades reguladoras, que acusaron a Microsoft de prácticas monopolísticas. El juicio antimonopolio, que se prolongó durante años, fue un momento crucial para Gates y su compañía.

El libro no se limita a explorar la vida empresarial de Gates; también se adentra en su faceta filantrópica, con un enfoque particular en la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones benéficas más grandes y poderosas del mundo.

“Billionaire, Nerd, Savior, King”, revela que la cultura laboral dentro de la Fundación Gates está lejos de ser idílica. Según el libro, la organización está marcada por una exigencia enorme y una sensación de presión ahogadora, que se ha intensificado desde el divorcio de Bill y Melinda en 2021.

¿Filantropía o control global? El debate sobre las motivaciones de Gates

Una de las preguntas centrales que plantea el libro es si la filantropía de Gates es realmente altruista o si está impulsada por un deseo de control global. En una de las entrevistas citadas en el libro, Gates admite que sus decisiones filantrópicas están influenciadas por un sentido de responsabilidad, pero también por su deseo de dejar un legado duradero.

Das muestra cómo Gates ha utilizado su poder y recursos para impulsar iniciativas que, aunque bien intencionadas, han generado preocupaciones sobre la concentración de poder en manos de una sola persona.

Otro aspecto clave del libro es la exploración del divorcio de Bill y Melinda, un evento que ha tenido un impacto significativo tanto en su vida personal como en su carrera profesional. El libro sugiere que el divorcio fue un punto de inflexión para Gates, que se vio obligado a revaluar sus prioridades y su enfoque hacia la filantropía. En cualquier caso, el libro sugiere que el divorcio ha sido un catalizador para el cambio en la vida de Gates, tanto personal como profesionalmente.

Un retrato complejo de un hombre influyente

Sin duda, “Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World” ofrece un retrato complejo y multifacético de Bill Gates, un hombre cuya influencia se extiende mucho más allá del ámbito de la tecnología.

A lo largo de sus páginas, Anupreeta Das explora las contradicciones y las tensiones que caracterizan la vida de Gates, revelando tanto sus logros como sus fallos.