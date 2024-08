El nuevo servicio de suscripción de PS5 y PS4 traerá más de 1.300 juegos de golpe a tu disposición

PS5 VS. PS4

Los amantes de los videojuegos retro que tienen consolas de Sony ya tienen una nueva razón para celebrar. Antstream Arcade, el popular servicio de streaming que ofrece acceso a un vasto catálogo de juegos clásicos, ha anunciado su llegada a PlayStation 5 y PlayStation 4. Esta noticia permitirá a millones de jugadores disfrutar de una amplia variedad de títulos retro desde la comodidad de sus consolas.

Con más de 1300 juegos clásicos disponibles, Antstream Arcade ofrece un viaje nostálgico a través de diversas plataformas como Amiga, Atari, Game Boy, Genesis, NES, SNES, PlayStation y muchas más. El catálogo incluye títulos icónicos como Zombies Ate My Neighbors, Super Star Wars: Return of the Jedi, Earthworm Jim, Smash TV, Mortal Kombat y Double Dragon, entre otros.

Un servicio completo y en constante expansión

Además de un extenso catálogo de juegos, Antstream Arcade ofrece una serie de características adicionales que enriquecerán la experiencia de juego:

Interfaz intuitiva:

Personalización:

Modo multijugador:

Comunidad activa: Antstream Arcade cuenta con una comunidad en línea donde los jugadores pueden conectarse, compartir sus experiencias y descubrir nuevos títulos.

No solo eso, la compañía ha anunciado que está trabajando en diversas novedades para el servicio, entre las que destacan una nueva interfaz, recompensas, más opciones de personalización y funciones competitivas. Además, se espera que el catálogo de juegos se expanda aún más en los próximos meses, con la inclusión de títulos desarrollados con Pico-8 y Net Yaroze, el kit de desarrollo del primer PlayStation.

Entonces... ¿cómo acceder a Antstream Arcade en PlayStation?

Antstream Arcade estará disponible para los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4 a través de PlayStation Store. El servicio se ofrecerá mediante una suscripción anual con un costo de $39.99 USD, aunque también existirá la opción de adquirir una suscripción de por vida por $99.99 USD.

La llegada de Antstream Arcade a PlayStation representa una excelente noticia para los amantes de los videojuegos clásicos. Con su vasto catálogo de títulos, su interfaz intuitiva y sus constantes actualizaciones, este servicio se posiciona como una de las mejores opciones para revivir los juegos que marcaron una época.