Un grupo de YouTubers ha demandado a los creadores de Chat GPT

De nueva cuenta, la polémica ha invadido a OpenAI y su director creativo Sam Altman pues un grupo de youtubers ha hecho una demanda a la compañía, bajo la acusación de que su contenido es utilizado sin autorización para entrenar el modelo de lenguaje de ChatGPT. Cabe destacar que no es la primera denuncia de este tipo que reciben pues esta controversia se suma varias acusaciones similares destacando a la que hace unos meses presentara New York Times donde les acusaba de usar todos sus textos para el mismo fin y sin el permiso del reconocido periódico.

No es la primera vez que están en esta situación

El youtuber estadounidense David Millette fue uno de los demandantes que interpuesto la demanda colectiva en el estado de California, bajo el argumento de que OpenAI está infringiendo los derechos de autor de los creadores de contenido. Sin embargo esta práctica es cada vez más común y ha generado un intenso debate sobre la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, así como la sostenibilidad del modelo de negocio de OpenAI pues se alimenta de ello.

Por otro lado, los expertos en inteligencia artificial no están de acuerdo con esa posición, así como sobre el futuro de la compañía. Hay 2 posturas bastante contradictorias en este rubro donde algunos pronostican el quiebre inminente de OpenIA y otras inteligencias artificiales como consecuencia de los elevados costos operativos y una mayor competencia con el pasar de los días. Así como otros, por el lado contrario, consideran que todo lo relacionado con la IA no sólo se mantendrá si no que seguirás creciendo.

Sin embargo ese no ha sido el único escándalo que ha tenido Sam Altman, acotumbrado a estar constantemente en el ojo del huracán. Pues incluso hace poco se vio envuelto en una polémica con Scarlett Johansson tras utilizar su voz en ChatGPT sin su consentimiento. Las declaraciones de Altman en redes sociales y sus propuestas, calificadas por algunos como “hollywoodienses”, intensificaron el conflicto.