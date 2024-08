¿Plantar árboles ayuda a acabará con el cambio climático? Bill Gates asegura que no

Aunque los árboles son vitales y su plantación debe continuar, no debemos dejarnos engañar por soluciones simplistas.

Cuando Bill Gates dice que plantar árboles para combatir el cambio climático es “un completo sinsentido”, no está solo en su escepticismo. Y es que, aunque la idea de reforestar a gran escala suena atractiva y cuenta con el respaldo de varios grandes nombres, los expertos advierten que no es la panacea que muchos creen.

En 2019, un ambicioso proyecto en Turquía intentó plantar 11 millones de árboles pero, en solo tres meses, el 90% de esos árboles habían muerto. Este ejemplo que pone en tela de juicio las promesas de grandes iniciativas de reforestación.

En el marco de su presentación en un reciente evento de The New York Times, Bill Gates subrayó que, a su juicio, esta estrategia para mitigar el cambio climático no es más que algo absurdo.

No todos piensan igual

Aunque el CEO de Salesforce, Marc Benioff, está decidido a plantar un billón de árboles a través de su proyecto 1t.org y muchas empresas se han unido al esfuerzo, el impacto real de esta acción parece ser menor de lo esperado.

Según un análisis de Climate Interactive, plantar ese billón de árboles podría reducir la temperatura global en solo 0,15 ºC para el año 2100. Y, según Andrew Jones, uno de los autores del estudio, incluso la décima parte de ese objetivo solo podría eliminar el 6% del CO2 que necesitamos reducir para 2050.

Sean DeWitt, director de la Global Restoration Initiative, defiende que los árboles tienen un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas; sin embargo, aclara que, aunque esenciales, los árboles no pueden ser la única solución, sino que la clave está en reducir las emisiones de manera directa.

¿Cómo limpian los árboles el aire?

Si bien no son la única solución ante el cambio climático, se ha comprobado que los árboles son especialmente eficaces en la absorción de CO2 debido a su gran superficie foliar (que les permite absorber grandes cantidades de CO2), su capacidad para realizar fotosíntesis durante largos períodos (lo que les permite absorber CO2 de manera constante) y su capacidad para almacenar carbono durante largos períodos (lo que reduce la cantidad de CO2 en la atmósfera).

Esto se logra mediante el proceso de fotosíntesis:

Los árboles absorben el CO2 del aire a través de pequeños orificios en las hojas llamados estomas.

El CO2 absorbido se combina con la luz solar, el agua y los minerales para producir glucosa (azúcar) y oxígeno (O2) a través del proceso de fotosíntesis.

La glucosa producida se almacena en la madera, la corteza y las raíces del árbol, lo que permite que el carbono se almacene durante largos períodos.

El oxígeno producido durante la fotosíntesis se libera al aire, lo que beneficia a todos los seres vivos.

Dicho esto, aunque los árboles son vitales y su plantación debe continuar, los analistas señalan que no debemos dejarnos engañar por soluciones simplistas.